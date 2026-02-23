A Região Administrativa de Franca conta com 113 vagas de emprego disponíveis por meio dos PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador) do Governo do Estado de São Paulo nesta segunda-feira, 23. As oportunidades fazem parte do total de mais de 14 mil postos abertos pelo programa em diversas regiões do estado.
As ofertas contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, atendendo tanto quem busca recolocação quanto quem procura a primeira oportunidade no mercado.
Vagas mais procuradas em Franca
Entre as ocupações com maior número de vagas estão funções ligadas ao comércio, serviços e produção, com destaque para:
- Operador de caixa
- Auxiliar de escritório
- Repositor de mercadorias
- Atendimento ao cliente / balconista
- Auxiliar de limpeza
Essas e outras oportunidades estão disponíveis nos PATs da região, com vagas que podem exigir diferentes níveis de experiência — desde funções que não exigem vivência anterior até posições com requisitos específicos.
Perfil das vagas e requisitos
O PAT atende candidatos com ensino fundamental e médio completos, e muitas vagas aceitam profissionais sem experiência, ampliando o acesso para jovens e pessoas em busca do primeiro emprego. Para se candidatar, é necessário comparecer ao posto levando documentos pessoais (RG, CPF, Carteira de Trabalho e currículo atualizado).
Os números podem sofrer alterações ao longo da semana conforme preenchimentos e novas vagas sejam incluídas.
Vagas disponíveis na região de Franca
- Alimentador de linha de produção – 30 vagas
- Vendedor pracista – 10 vagas
- Operador de caixa – 10 vagas
- Repositor de mercadorias – 10 vagas
- Auxiliar de escritório – 10 vagas
- Atendente de lojas e mercados – 8 vagas
- Auxiliar nos serviços de alimentação – 8 vagas
- Auxiliar de produção – 7 vagas
- Confeiteiro – 5 vagas
- Ajudante de motorista – 5 vagas
