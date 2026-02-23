A Região Administrativa de Franca conta com 113 vagas de emprego disponíveis por meio dos PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador) do Governo do Estado de São Paulo nesta segunda-feira, 23. As oportunidades fazem parte do total de mais de 14 mil postos abertos pelo programa em diversas regiões do estado.

As ofertas contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, atendendo tanto quem busca recolocação quanto quem procura a primeira oportunidade no mercado.

Vagas mais procuradas em Franca

Entre as ocupações com maior número de vagas estão funções ligadas ao comércio, serviços e produção, com destaque para: