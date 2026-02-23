24 de fevereiro de 2026
De confeiteiro a vendedor, região de Franca abre vagas de emprego

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução
Trabalhadores buscando empregos; veja as vagas para a região de Franca
Trabalhadores buscando empregos; veja as vagas para a região de Franca

A Região Administrativa de Franca conta com 113 vagas de emprego disponíveis por meio dos PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador) do Governo do Estado de São Paulo nesta segunda-feira, 23. As oportunidades fazem parte do total de mais de 14 mil postos abertos pelo programa em diversas regiões do estado.

As ofertas contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, atendendo tanto quem busca recolocação quanto quem procura a primeira oportunidade no mercado.

Vagas mais procuradas em Franca

Entre as ocupações com maior número de vagas estão funções ligadas ao comércio, serviços e produção, com destaque para:

  • Operador de caixa
  • Auxiliar de escritório
  • Repositor de mercadorias
  • Atendimento ao cliente / balconista
  • Auxiliar de limpeza

Essas e outras oportunidades estão disponíveis nos PATs da região, com vagas que podem exigir diferentes níveis de experiência — desde funções que não exigem vivência anterior até posições com requisitos específicos.

Perfil das vagas e requisitos

O PAT atende candidatos com ensino fundamental e médio completos, e muitas vagas aceitam profissionais sem experiência, ampliando o acesso para jovens e pessoas em busca do primeiro emprego. Para se candidatar, é necessário comparecer ao posto levando documentos pessoais (RG, CPF, Carteira de Trabalho e currículo atualizado).

Os números podem sofrer alterações ao longo da semana conforme preenchimentos e novas vagas sejam incluídas.

Vagas disponíveis na região de Franca

  • Alimentador de linha de produção – 30 vagas
  • Vendedor pracista – 10 vagas
  • Operador de caixa – 10 vagas
  • Repositor de mercadorias – 10 vagas
  • Auxiliar de escritório – 10 vagas
  • Atendente de lojas e mercados – 8 vagas
  • Auxiliar nos serviços de alimentação – 8 vagas
  • Auxiliar de produção – 7 vagas
  • Confeiteiro – 5 vagas
  • Ajudante de motorista – 5 vagas

