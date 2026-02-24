A dor da despedida foi transformada em palavras carregadas de amor por Lorena Fernanda, de 25 anos, filha de Juliana Fernanda de Oliveira Silva Ferreira, uma das seis vítimas do trágico acidente com lancha ocorrido na noite de sábado, 21, em Rifaina. Em uma homenagem emocionante, Lorena falou sobre a mãe como sinônimo de “alegria, força, humildade, caráter e empatia”. Segundo ela, nenhuma lista de qualidades seria suficiente para descrever quem Juliana foi em vida.

“Hoje eu venho dizer que não perdi só uma mãe… eu perdi minha melhor amiga, minha confidente, minha parceira, minha guerreira”, escreveu.

Juliana tinha 40 anos, era mãe de duas filhas, de 7 e 25 anos, trabalhava no Magazine Luiza e morava no bairro Ana Dorothéa, na região sul de Franca. Ela não sabia nadar e usava colete salva-vidas no momento do acidente.