A dor da despedida foi transformada em palavras carregadas de amor por Lorena Fernanda, de 25 anos, filha de Juliana Fernanda de Oliveira Silva Ferreira, uma das seis vítimas do trágico acidente com lancha ocorrido na noite de sábado, 21, em Rifaina. Em uma homenagem emocionante, Lorena falou sobre a mãe como sinônimo de “alegria, força, humildade, caráter e empatia”. Segundo ela, nenhuma lista de qualidades seria suficiente para descrever quem Juliana foi em vida.
“Hoje eu venho dizer que não perdi só uma mãe… eu perdi minha melhor amiga, minha confidente, minha parceira, minha guerreira”, escreveu.
Juliana tinha 40 anos, era mãe de duas filhas, de 7 e 25 anos, trabalhava no Magazine Luiza e morava no bairro Ana Dorothéa, na região sul de Franca. Ela não sabia nadar e usava colete salva-vidas no momento do acidente.
Lorena relembrou o impacto de voltar para casa e mexer nas coisas da mãe. “Passou um filme na minha cabeça. Cada lembrança, cada detalhe, cada momento vivido.” A jovem afirmou que a saudade “dói, aperta”, mas também reforça o privilégio que foi ser filha de uma mulher que descreve como batalhadora e esforçada.
“Você foi e sempre será meu maior exemplo. Obrigada por tudo, minha mãe. Eu sei que você não queria me deixar, mas eu tô em paz e quero muito que você descanse em paz também. Que Jesus te receba em seus braços e te cubra com seu manto”, declarou.
Em um dos trechos mais marcantes, Lorena ainda revelou um sentimento de culpa ao lembrar que insistia para que a mãe usasse o colete salva-vidas. “Como me arrependo hoje de insistir tanto pra você sempre usar esse maldito colete.”
Despedida
O corpo de Juliana foi velado nessa segunda-feira, 23, no velório São Vicente, sala 2. O sepultamento aconteceu no início da tarde, no cemitério Jardim das Oliveiras.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.