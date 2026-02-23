Uma denúncia, realizada no sábado, 21, no Jardim Boa Esperança, em Franca, registrou um bueiro que transbordou e fez com que uma casa ficasse cheia de água de esgoto.

O caso foi registrado na rua José do Patrocínio pela moradora Lucia Rosa de Araújo, esteticista de 55 anos. Ela afirma que, quando comprou o imóvel, o corretor não informou sobre o problema e que, desde então, enfrenta transtornos relacionados à situação.

“Essa água é de esgoto, você não imagina o mau cheiro. Aqui é muito complicado. A rua onde moro recebe água de todos os quarteirões acima. Vem das ruas laterais, do corredor do fundo da creche que capta água do quarteirão de cima e a rede de esgoto que não suporta e fica desse jeito. Já chegou a voltar (esgoto) pelos vasos sanitários”, contou Lucia.