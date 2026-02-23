Uma denúncia, realizada no sábado, 21, no Jardim Boa Esperança, em Franca, registrou um bueiro que transbordou e fez com que uma casa ficasse cheia de água de esgoto.
O caso foi registrado na rua José do Patrocínio pela moradora Lucia Rosa de Araújo, esteticista de 55 anos. Ela afirma que, quando comprou o imóvel, o corretor não informou sobre o problema e que, desde então, enfrenta transtornos relacionados à situação.
“Essa água é de esgoto, você não imagina o mau cheiro. Aqui é muito complicado. A rua onde moro recebe água de todos os quarteirões acima. Vem das ruas laterais, do corredor do fundo da creche que capta água do quarteirão de cima e a rede de esgoto que não suporta e fica desse jeito. Já chegou a voltar (esgoto) pelos vasos sanitários”, contou Lucia.
Lucia ainda relata que sua mãe, já de idade, sofre com questões psicológicas e, desde que tomaram conhecimento das inundações, essas questões pioraram. “Minha mãe tem problemas sérios. Como é um problema mental, piorou muito pelo medo. Ela gritava muito de medo de morrer afogada, medo da casa desabar. Agora, a gente não deixa ela ver, mas não é fácil”, completou a esteticista.
O que diz a Prefeitura de Franca?
A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que encaminhou equipes até o local para limpeza da rede de galerias, bueiros e retirada de uma árvore, que estava no local já há cerca de dois meses por conta das chuvas.
Eles notificaram a empresa responsável pelos serviços de água e esgoto da cidade, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), para verificação e análise da situação do poço de visita.
O que diz a Sabesp?
Até o fechamento deste texto, a Sabesp não se posicionou, porém, a denunciante informou que a companhia já foi até o local, após o contato da reportagem, e providências devem ser tomadas dentro dos próximos dias.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.