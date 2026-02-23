O Hospital Estadual Três Colinas, em Franca, abriu seleção para contratação de profissionais em seis funções. As oportunidades foram divulgadas pela Faepa (Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo). As inscrições abriram nesta segunda-feira, 23, e vão até quarta-feira, 25, às 14h.

Desta vez, as vagas são para profissionais de especialidades específicas, que irão atuar no novo hospital. Confira:

Assistente social

O cargo de Assistente Social prevê atuação na área da saúde, nos contextos hospitalar e ambulatorial, com foco no atendimento aos usuários e na garantia de direitos sociais, conforme o Código de Ética da profissão. O profissional será responsável por orientações individuais e coletivas, atendimento assistencial, análise da realidade socioeconômica dos pacientes e identificação dos determinantes sociais que impactam o processo de saúde e reabilitação.