O Hospital Estadual Três Colinas, em Franca, abriu seleção para contratação de profissionais em seis funções. As oportunidades foram divulgadas pela Faepa (Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo). As inscrições abriram nesta segunda-feira, 23, e vão até quarta-feira, 25, às 14h.
Desta vez, as vagas são para profissionais de especialidades específicas, que irão atuar no novo hospital. Confira:
Assistente social
O cargo de Assistente Social prevê atuação na área da saúde, nos contextos hospitalar e ambulatorial, com foco no atendimento aos usuários e na garantia de direitos sociais, conforme o Código de Ética da profissão. O profissional será responsável por orientações individuais e coletivas, atendimento assistencial, análise da realidade socioeconômica dos pacientes e identificação dos determinantes sociais que impactam o processo de saúde e reabilitação.
Entre as atribuições estão a atuação integrada com a equipe multiprofissional, o registro de informações sociais no prontuário eletrônico, o fortalecimento de vínculos familiares, o desenvolvimento de ações socioeducativas e visitas domiciliares, além do atendimento às demandas da Ouvidoria/SAU. Para o exercício da função, é exigida graduação em Serviço Social, registro ativo no conselho de classe do Estado de São Paulo e idade mínima de 18 anos.
Salário: R$ 5.001,71 (30 horas semanais) + R$ 500,00 (vale-alimentação) + vale-transporte, com valor decorrente das idas e vindas do trabalho.
Inscrição: R$ 120,00
Biologista
O cargo de biologista envolve a execução de atividades técnicas em laboratório, com atuação direta na preparação, realização, interpretação e liberação de exames, além do controle, identificação e rastreabilidade de amostras biológicas. O profissional será responsável por testes hematológicos, imuno-hematológicos e pré-transfusionais, bem como por etapas relacionadas ao processamento, armazenamento, liberação e distribuição de bolsas de sangue e hemocomponentes, seguindo normas técnicas, éticas e de biossegurança.
Entre as atribuições, também estão o registro e validação de resultados em sistema informatizado, o controle de estoque de materiais e hemocomponentes, a elaboração de relatórios e indicadores, a participação em comissões, treinamentos, auditorias e equipes multidisciplinares, além da colaboração em protocolos de pesquisa. Para o exercício da função, é exigida idade mínima de 18 anos, graduação em áreas compatíveis com a atuação laboratorial e registro ativo no conselho de classe do Estado de São Paulo.
Salário: R$ 4.502,75 (36 horas semanais) + R$ 500,00 (vale-alimentação) + vale-transporte com valor decorrente das idas e vindas do trabalho.
Inscrição: R$ 120,00
Fonoaudiólogo
O cargo de fonoaudiólogo prevê atuação principalmente nas áreas de disfagia orofaríngea e voz, com foco em adultos e idosos, em unidades de internação e atendimentos ambulatoriais. O profissional será responsável pela avaliação, diagnóstico e reabilitação dos distúrbios de deglutição, comunicação e voz, podendo também atuar em motricidade orofacial, conforme a necessidade clínica, além de colaborar em atividades de ensino, pesquisa e assistência junto a alunos de graduação, residentes e pós-graduandos.
Entre as atribuições, estão a realização de ações de promoção e prevenção em saúde fonoaudiológica, intervenções terapêuticas individuais e coletivas, análise funcional da deglutição e da voz, orientação à equipe multiprofissional, registro em prontuário, elaboração de relatórios e participação em projetos institucionais. Para o exercício da função, é exigida idade mínima de 18 anos, graduação em Fonoaudiologia e registro ativo no conselho de classe do Estado de São Paulo.
Salário: R$ 4.309,55 (30 horas semanais) + R$ 500,00 (vale-alimentação) + vale-transporte com valor decorrente das idas e vindas do trabalho.
Inscrição: R$ 120,00
Nutricionista
O cargo de nutricionista envolve atuação na assistência nutricional e dietoterápica em ambiente hospitalar, com responsabilidade pelo planejamento, organização e supervisão das atividades relacionadas à alimentação dos pacientes. O profissional será responsável pela elaboração de diagnósticos nutricionais, prescrição dietética, desenvolvimento e avaliação de cardápios, além da coordenação das Unidades de Alimentação e Nutrição, sempre em conformidade com normas de biossegurança, qualidade e segurança alimentar.
Entre as atribuições, estão a gestão de equipes e insumos, o controle de qualidade dos alimentos, a implantação de protocolos, manuais e indicadores, a orientação nutricional a pacientes e familiares e a atuação integrada com equipes multiprofissionais. Para o exercício da função, é exigida idade mínima de 18 anos, graduação em Nutrição e registro ativo no conselho de classe do Estado de São Paulo.
Salário: R$ 4.866,22 (40 horas semanais) + R$ 500,00 (vale-alimentação) + vale-transporte com valor decorrente das idas e vindas do trabalho.
Inscrição: R$ 120,00
Técnico de Segurança do Trabalho
O cargo de técnico de segurança do trabalho envolve a identificação, análise e controle de riscos nos ambientes laborais, com foco na prevenção de acidentes, doenças ocupacionais e na promoção de condições seguras de trabalho. O profissional será responsável por orientar empregadores e trabalhadores sobre medidas de eliminação ou neutralização de riscos, avaliar processos e ambientes, emitir pareceres técnicos e acompanhar a aplicação das normas de segurança e higiene do trabalho.
Entre as atribuições, estão a execução de programas preventivos, ações educativas e treinamentos, análise de dados estatísticos de acidentes, inspeção e indicação de equipamentos de proteção, além da atuação integrada com setores internos, empresas contratadas e órgãos de fiscalização. Para o exercício da função, é exigida idade mínima de 18 anos, ensino médio completo, curso técnico em Segurança do Trabalho, experiência comprovada na área e registro profissional ativo junto ao Ministério do Trabalho e Previdência.
Salário: R$ 5.154,46 (40 horas semanais) + R$ 500,00 (vale-alimentação) + vale-transporte com valor decorrente das idas e vindas do trabalho.
Inscrição: R$ 85,00
Terapeuta Ocupacional
O cargo de terapeuta ocupacional envolve a assistência a pacientes de diferentes faixas etárias, desde neonatos até idosos, em contextos hospitalares, ambulatoriais, de reabilitação e cuidados paliativos. O profissional atuará de forma individual ou em grupo, em unidades de internação, emergência, UTI e centros de reabilitação, com foco na reabilitação física, intelectual, auditiva e visual, além do suporte a familiares e cuidadores.
Entre as atribuições estão a atuação integrada com equipes multidisciplinares, participação em discussões clínicas, orientação a familiares, supervisão de alunos, residentes e estagiários, além da contribuição em comissões, treinamentos e iniciativas de produção científica. Para o exercício da função, é exigida idade mínima de 18 anos, graduação em Terapia Ocupacional e registro ativo no conselho de classe do Estado de São Paulo.
Salário: R$ 4.315,27 (30 horas semanais) + R$ 500,00 (vale-alimentação) + vale-transporte com valor decorrente das idas e vindas do trabalho.
Inscrição: R$ 120,00
Todas as vagas são no regime de CLT e as inscrições podem ser feitas diretamente no site da Faepa. Basta acessar o site, clicar em “Processos Seletivos”, depois em “Inscrições Abertas” e selecionar o cargo para qual quer se inscrever.
