Um resgate realizado pela Polícia Militar de Meio Ambiente chamou a atenção de fiéis na manhã deste sábado, 21, no Santuário de Santa Rita de Cássia, em Cássia (MG). Um filhote de jaguatirica entrou no templo e foi visto próximo ao local onde são depositadas as ofertas dos frequentadores.
De acordo com a corporação, a presença do animal foi percebida por pessoas que participavam da missa, que acionaram a Polícia Militar de Meio Ambiente. O resgate exigiu cautela e paciência dos militares, que realizaram a captura com técnicas adequadas para evitar estresse ao animal e riscos aos presentes.
A movimentação chamou a atenção de quem estava no santuário. Parte dos fiéis acompanhou a ação e registrou o momento em vídeos, que circularam nas redes sociais.
Segundo a PM, o filhote não apresentava ferimentos aparentes. Após ser contido com segurança, ele foi encaminhado e solto em uma área de mata apropriada, distante da zona urbana, garantindo seu retorno ao habitat natural.
A orientação das autoridades é para que, em casos semelhantes, a população não tente capturar ou afugentar animais silvestres por conta própria e acione imediatamente os órgãos ambientais responsáveis, através do 190, ou diretamente com a PM Ambiental da sua região.
