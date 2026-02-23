Um resgate realizado pela Polícia Militar de Meio Ambiente chamou a atenção de fiéis na manhã deste sábado, 21, no Santuário de Santa Rita de Cássia, em Cássia (MG). Um filhote de jaguatirica entrou no templo e foi visto próximo ao local onde são depositadas as ofertas dos frequentadores.

De acordo com a corporação, a presença do animal foi percebida por pessoas que participavam da missa, que acionaram a Polícia Militar de Meio Ambiente. O resgate exigiu cautela e paciência dos militares, que realizaram a captura com técnicas adequadas para evitar estresse ao animal e riscos aos presentes.

A movimentação chamou a atenção de quem estava no santuário. Parte dos fiéis acompanhou a ação e registrou o momento em vídeos, que circularam nas redes sociais.