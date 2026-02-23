A última semana de fevereiro será marcada por instabilidade em Franca. Segundo a Climatempo, há previsão de chuva frequente, trovoadas e possibilidade de temporais, principalmente entre segunda-feira, 23, e quinta-feira, 26. Os volumes acumulados podem ultrapassar 10 milímetros por dia, mantendo o tempo fechado e a umidade elevada.

Nesta segunda-feira, 23, o dia começa com sol entre muitas nuvens e chuva já pela manhã. À tarde, a previsão indica temporal, seguido de noite chuvosa. As temperaturas variam entre 19°C e 25°C, com sensação térmica de 21°C. O acumulado previsto é de 10,6 mm de chuva.

Na terça-feira, 24, o cenário se repete: sol com algumas nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia e à noite. A mínima será de 19°C e a máxima de 23°C, com acumulado de 10,5 mm de precipitação.