A última semana de fevereiro será marcada por instabilidade em Franca. Segundo a Climatempo, há previsão de chuva frequente, trovoadas e possibilidade de temporais, principalmente entre segunda-feira, 23, e quinta-feira, 26. Os volumes acumulados podem ultrapassar 10 milímetros por dia, mantendo o tempo fechado e a umidade elevada.
Nesta segunda-feira, 23, o dia começa com sol entre muitas nuvens e chuva já pela manhã. À tarde, a previsão indica temporal, seguido de noite chuvosa. As temperaturas variam entre 19°C e 25°C, com sensação térmica de 21°C. O acumulado previsto é de 10,6 mm de chuva.
Na terça-feira, 24, o cenário se repete: sol com algumas nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia e à noite. A mínima será de 19°C e a máxima de 23°C, com acumulado de 10,5 mm de precipitação.
A quarta-feira, 25, mantém o padrão de instabilidade, com sol entre nuvens e pancadas rápidas durante o dia e à noite. O volume estimado é de 8,1 mm de chuva. As temperaturas seguem estáveis, entre 19°C e 23°C.
Na quinta-feira, 26, a previsão indica novamente sol, pancadas de chuva e trovoadas, com acumulado de 8,2 mm de precipitação. Os termômetros variam de 19°C a 23°C.
Já na sexta-feira, 27, o tempo continua instável, mas com redução no volume de chuva, estimado em 6,7 mm. As temperaturas sobem ligeiramente, com máxima prevista de 25°C. As pancadas devem ocorrer principalmente à tarde e à noite.
A orientação é que a população fique atenta a possíveis alagamentos em pontos críticos da cidade e redobre os cuidados em caso de temporais com descargas elétricas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.