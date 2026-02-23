Veja o obituário desta segunda, 23, em Franca:

Nome: Irene de Melo Silva

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Bento Aredes Ferreira

Idade: 4 anos

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 10h