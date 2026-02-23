Veja o obituário desta segunda, 23, em Franca:
Nome: Irene de Melo Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Bento Aredes Ferreira
Idade: 4 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Maria de Lourdes Pardo Martins Bergamini
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1 VIP
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Juliana Fernanda de Oliveira Silva Ferreira
Idade: 40 anos
Local do velório: Velório São Vicente, das 6h às 13h
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Wesley Carlos da Silva
Idade: 45 anos
Local do velório: Velório São Vicente, das 6h30 às 16h
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Viviane Aredes
Idade: 35 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, da 0h às 10h
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Érica Fernanda Lima Leal
Idade: 41 anos
Local do velório: Velório Santo Agostinho, das 9h às 13h
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Marina Rodrigues Matias
Idade: 22 anos
Local do velório: Velório São Vicente, das 7h às 16h
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
