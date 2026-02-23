A Marinha do Brasil instaurou IAFN (Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação) para apurar as causas da colisão da lancha “Vida Boa” contra um píer no rio Grande, entre Rifaina (SP) e Sacramento (MG), na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. A informação foi divulgada através de nota, nesta segunda-feira, 23. O acidente ocorreu na noite de sábado, 21, e deixou seis mortos, todos moradores de Franca.

De acordo com a Capitania Fluvial do Tietê-Paraná, uma equipe de peritos foi designada para o local com o objetivo de coletar elementos técnicos que subsidiem a investigação. O inquérito tem prazo inicial de 90 dias para conclusão, podendo ser prorrogado conforme a legislação.

Na nota, a Marinha informou que as informações preliminares indicam que o condutor da embarcação no momento do acidente, Wesley Carlos da Costa, 45, que morreu na colisão, era habilitado para conduzir a lancha - o que contraria a informação inicial de que o piloto não possuiria a habilitação de Arrais-Amador. A confirmação oficial, no entanto, dependerá da conclusão das apurações.