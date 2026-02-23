Os corpos das vítimas do trágico acidente náutico ocorrido entre Rifaina (SP) e Sacramento (MG), na noite de sábado, 21, começaram a ser velados na madrugada e manhã desta segunda-feira, 23, em Franca.
A tragédia aconteceu durante a navegação noturna, quando uma lancha com 15 ocupantes colidiu contra um píer e acabou tombando. Seis pessoas morreram, entre elas uma criança de apenas 4 anos. Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Araxá (MG) para exames. Outras nove pessoas sobreviveram. Todas as vítimas eram moradoras de Franca.
Familiares e amigos prestam as últimas homenagens em diferentes velórios da cidade.
Confira os horários
Juliana Fernanda de Oliveira Silva Ferreira, 40 anos
• Velório São Vicente, das 6h às 13h
• Sepultamento às 13h, no Cemitério Jardim das Oliveiras
Wesley Carlos da Silva, 45 anos
• Velório São Vicente, das 6h30 às 16h
• Sepultamento às 16h, no Cemitério Santo Agostinho
Bento Aredes, 4 anos, e Viviane Aredes, 35 anos
• Velório no Memorial Nova Franca, da 0h às 10h
• Sepultamento às 10h, no Cemitério Santo Agostinho
Érica Fernanda Lima Leal, 41 anos
• Velório Santo Agostinho, das 9h às 13h
• Sepultamento no Cemitério Santo Agostinho
Marina Rodrigues Matias, 22 anos
• Velório São Vicente, das 7h às 16h
• Sepultamento às 16h, no Cemitério Jardim das Oliveiras
A cidade amanheceu em clima de comoção e tristeza diante da perda coletiva. As circunstâncias do acidente seguem sob investigação das autoridades.
