Os corpos das vítimas do trágico acidente náutico ocorrido entre Rifaina (SP) e Sacramento (MG), na noite de sábado, 21, começaram a ser velados na madrugada e manhã desta segunda-feira, 23, em Franca.

A tragédia aconteceu durante a navegação noturna, quando uma lancha com 15 ocupantes colidiu contra um píer e acabou tombando. Seis pessoas morreram, entre elas uma criança de apenas 4 anos. Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Araxá (MG) para exames. Outras nove pessoas sobreviveram. Todas as vítimas eram moradoras de Franca.

Familiares e amigos prestam as últimas homenagens em diferentes velórios da cidade.

Confira os horários