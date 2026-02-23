O Portal GCN/Sampi teve acesso, nesta segunda-feira, 23, às imagens de uma câmera de segurança que registraram o grave acidente ocorrido na manhã de sábado, 21, no Jardim Dermínio, em Franca.
Uma mulher de 40 anos ficou gravemente ferida após ser atropelada na calçada de uma oficina, localizada na rua Major Moura Mattos. O responsável pelo acidente é um adolescente de 16 anos, que conduzia uma motocicleta.
As imagens mostram o momento em que o motorista de um veículo realizava uma manobra na via. Nesse instante, o motociclista tentou ultrapassar outro carro. Ao fazer a manobra, ele perdeu o controle da direção, passou entre dois veículos, subiu na calçada e atingiu a mulher, que entrava na oficina.
O impacto foi forte e mobilizou equipes de resgate. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos à vítima, que sofreu fratura em uma das pernas. Ela foi encaminhada à Santa Casa de Franca para atendimento médico. O adolescente não teve ferimentos graves.
A Polícia Militar também esteve no local e registrou a ocorrência, que foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) para as providências cabíveis.
