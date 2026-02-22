22 de fevereiro de 2026
INVESTIGAÇÃO

Incêndio destrói quatro carros em estacionamento na Hélio Palermo

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
Laís Bachur/GCN
Carros destruídos após ter sido tomados pelo fogo
Carros destruídos após ter sido tomados pelo fogo

Um incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite deste domingo, 22, no estacionamento Ônix, na avenida Hélio Palermo, em Franca. Quatro carros foram destruídos pelas chamas.

Segundo apurações no local com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em um Hyundai HB20 e se espalhou rapidamente, atingindo ainda dois Chevrolet Onix e um Honda Fit que estavam estacionados ao lado. Outros veículos que estavam próximos foram retirados a tempo e não foram alcançados pelo incêndio.

As causas ainda serão investigadas.

Apesar do prejuízo material e do susto, ninguém ficou ferido. Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no combate às chamas e conseguiram controlar a situação antes que o fogo atingisse imóveis vizinhos.

A ocorrência segue sendo apurada.

