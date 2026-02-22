Um incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite deste domingo, 22, no estacionamento Ônix, na avenida Hélio Palermo, em Franca. Quatro carros foram destruídos pelas chamas.

Segundo apurações no local com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em um Hyundai HB20 e se espalhou rapidamente, atingindo ainda dois Chevrolet Onix e um Honda Fit que estavam estacionados ao lado. Outros veículos que estavam próximos foram retirados a tempo e não foram alcançados pelo incêndio.

As causas ainda serão investigadas.