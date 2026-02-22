O francano Leonardo Cremonezi, de 27 anos, participou do quadro do Domingão do Huck, “Quem Quer Ser Um Milionário?”, da TV Globo, na noite deste domingo, 22. Ele, que é engenheiro civil, faturou R$ 150 mil no programa.

O jovem chegou até a 13ª pergunta, de R$ 300 mil, que era “Quantas Terras são necessárias para preencher o volume total do nosso Sol?”. A resposta certa era a alternativa C, 1 milhão e 300 mil, e Leonardo acabou escolhendo a alternativa D, 1 milhão e 400 mil.

Leonardo é filho de Fabrício Lima, que trabalhou por 35 anos com informática no Magazine Luiza, e Elisabete Souza, dona de casa. Ainda tem um irmão de 21 anos, Caio Cremonezi. Ele foi ao programa acompanhado de sua mulher, a psicóloga Isabella Machado. O participante escolheu o valor de R$ 150 mil como seu “porto-seguro”, que é, segundo a dinâmica do programa, o valor que ele volta se errar uma pergunta acima desse valor.