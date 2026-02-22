O francano Leonardo Cremonezi, de 27 anos, participou do quadro do Domingão do Huck, “Quem Quer Ser Um Milionário?”, da TV Globo, na noite deste domingo, 22. Ele, que é engenheiro civil, faturou R$ 150 mil no programa.
O jovem chegou até a 13ª pergunta, de R$ 300 mil, que era “Quantas Terras são necessárias para preencher o volume total do nosso Sol?”. A resposta certa era a alternativa C, 1 milhão e 300 mil, e Leonardo acabou escolhendo a alternativa D, 1 milhão e 400 mil.
Leonardo é filho de Fabrício Lima, que trabalhou por 35 anos com informática no Magazine Luiza, e Elisabete Souza, dona de casa. Ainda tem um irmão de 21 anos, Caio Cremonezi. Ele foi ao programa acompanhado de sua mulher, a psicóloga Isabella Machado. O participante escolheu o valor de R$ 150 mil como seu “porto-seguro”, que é, segundo a dinâmica do programa, o valor que ele volta se errar uma pergunta acima desse valor.
"É uma emoção sem tamanhos, tenho muito orgulho do meu irmão, o quão ele lutou duro para que ele pudesse chegar lá. Todos nós da família sentimos uma felicidade enorme por ele ser esse homem batalhador que nunca desistiu dos seus sonhos”, afirmou o irmão Caio.
“Não poderia ter sido melhor. Deus permitiu que ele pudesse estar naquele palco representando com muita gratidão a trajetória dele, a nossa família, a nossa cidade maravilhosa de Franca e todo o significado que esse dia ficará eternizado nas nossas memórias", completou.
Durante a participação, o apresentador Luciano Huck fez comentários sobre a cidade de Franca, aliás citando sua amizade com a empresária e diretora do Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano.
“Minha amiga querida (Luiza), do Fred, família toda lá. Cidade que tem muito sapato, indústria de calçado […] Manda meu carinho para Franca, gosto muita da sua cidade”, citou Luciano.
