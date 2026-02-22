22 de fevereiro de 2026
NO PAIOLZINHO

Carro tomba após perder o controle em trecho alagado

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
O carro rodou, atravessou as faixas da rodovia e virou, parando na pista contrária
Um carro prata acabou capotando no trevo do Paiolzinho, localizado na Rodovia Tancredo Neves, em Franca, neste domingo, 22,  após sofrer aquaplanagem em pista molhada.

Segundo relatos, o automóvel trafegava no sentido Claraval (MG) quando, em um trecho com descida e curva, o motorista perdeu o domínio da direção devido às condições da via, que estava escorregadia por causa da chuva. O carro rodou, atravessou as faixas da rodovia e virou, parando na pista contrária.

No veículo seguiam apenas o condutor e uma criança, que felizmente não se feriram no acidente. Apesar do susto, ambos saíram ilesos. Um serviço de guincho foi acionado para retirar o carro do local.

