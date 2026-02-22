Um carro prata acabou capotando no trevo do Paiolzinho, localizado na Rodovia Tancredo Neves, em Franca, neste domingo, 22, após sofrer aquaplanagem em pista molhada.

Segundo relatos, o automóvel trafegava no sentido Claraval (MG) quando, em um trecho com descida e curva, o motorista perdeu o domínio da direção devido às condições da via, que estava escorregadia por causa da chuva. O carro rodou, atravessou as faixas da rodovia e virou, parando na pista contrária.

No veículo seguiam apenas o condutor e uma criança, que felizmente não se feriram no acidente. Apesar do susto, ambos saíram ilesos. Um serviço de guincho foi acionado para retirar o carro do local.