A dor da despedida marcou o domingo, 22, em Franca. O jovem Lucas Rodrigues Alves de Figueiredo, de 28 anos, foi sepultado após morrer em um acidente de trânsito registrado na tarde de sábado, 21, no Jardim Consolação.

O velório aconteceu no Velório São Vicente, sala 01, com início às 6h. O sepultamento foi realizado às 13h, no Cemitério da Saudade, reunindo familiares, amigos e pessoas que acompanharam de perto a trajetória do jovem.

Lucas era frequentador da Apae de Franca, instituição onde recebia acompanhamento e era conhecido pelo carinho com que era tratado - e, principalmente, pelo amor e dedicação dos pais.

Como aconteceu o acidente