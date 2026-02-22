A dor da despedida marcou o domingo, 22, em Franca. O jovem Lucas Rodrigues Alves de Figueiredo, de 28 anos, foi sepultado após morrer em um acidente de trânsito registrado na tarde de sábado, 21, no Jardim Consolação.
O velório aconteceu no Velório São Vicente, sala 01, com início às 6h. O sepultamento foi realizado às 13h, no Cemitério da Saudade, reunindo familiares, amigos e pessoas que acompanharam de perto a trajetória do jovem.
Lucas era frequentador da Apae de Franca, instituição onde recebia acompanhamento e era conhecido pelo carinho com que era tratado - e, principalmente, pelo amor e dedicação dos pais.
Como aconteceu o acidente
O acidente aconteceu na rua Capitão Zeca de Paula, ao lado do Cemitério da Saudade, em Franca.
De acordo com informações apuradas junto à Polícia Militar, o pai de Lucas, de 71 anos, conduzia um Nissan Kicks prata, no sentido Centro, quando teria passado mal ao volante. Com isso, perdeu o controle da direção e o veículo colidiu contra uma árvore.
Lucas estava no banco traseiro do carro. Segundo informações policiais, ele utilizava cinto de segurança e não apresentava sinais aparentes de impacto direto.
Ainda conforme os relatos iniciais, o jovem teria se assustado intensamente com a colisão e apresentado um surto. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para socorrer pai e filho.
Quando os socorristas chegaram ao local, Lucas já estava sem vida. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a causa da morte. A suspeita inicial é de que ele possa ter passado mal após o forte susto provocado pelo acidente.
O pai foi atendido pelo Samu no local e, posteriormente, familiares o encaminharam para um hospital particular da cidade. As informações iniciais indicam que ele estava em estado estável.
As circunstâncias do ocorrido ainda deverão ser apuradas pelas autoridades.
Amor e dedicação da família emocionam
Lucas frequentava a Apae de Franca, onde era acompanhado por profissionais que conviviam diariamente com ele.
Uma funcionária da instituição, Maysa Moscardini Tótoli Neves, relatou a dedicação da família. “Trabalho na Apae e vejo os pais se dedicando, diariamente, amorosamente, por ele. São pessoas boníssimas! Uma fatalidade o que aconteceu. Vamos rezar pela família e pelo pai, para que se recupere bem.”
Nas redes sociais, amigos e conhecidos também deixaram mensagens de carinho e solidariedade, reforçando o quanto Lucas era querido e o quanto a família sempre foi presente e cuidadosa.
Prefeitura de Patrocínio Paulista e Apae Franca divulgam nota de pesar
A Prefeitura de Patrocínio Paulista também publicou uma nota oficial lamentando profundamente o falecimento de Lucas.
No comunicado, a administração municipal destacou que o pai do jovem, Mario Augusto Spessoto de Figueiredo, é servidor público da cidade.
Em trecho da nota, a Prefeitura declarou: “Neste momento de dor, nos unimos em solidariedade aos familiares e amigos, rogando a Deus que conceda força e conforto para enfrentar essa perda irreparável. Que Lucas seja lembrado com carinho e que sua memória permaneça viva nos corações de todos.”
A Apae de Franca também divulgou nota de pesar, manifestando aos familiares e amigos “as mais sinceras condolências, desejando que encontrem conforto, força e serenidade neste momento de dor”.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.