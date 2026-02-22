Wesley Carlos da Silva, de 45 anos, era quem pilotava a lancha no momento do acidente ocorrido em Rifaina. Presença frequente na cidade turística, o comerciante estava sempre cercado de amigos e fazia questão de estar ao lado deles.
A tia de Wesley afirmou, no local, que ele teria sofrido um corte na cabeça. Morador de Franca, ele é uma das seis vítimas do grave acidente envolvendo a lancha que bateu contra um píer. Wesley deixa um casal de filhos.
O amigo Leandro Damásio disse que Wesley era uma pessoa alegre. “Um amigo que sempre ficará em nossas memórias, trabalhador, carinhoso com os filhos, um ótimo pai. Amava curtir a vida, todos que tinham em volta amavam ele, sempre de bem com a vida. Muitos anos de amizade.”
A médica Thayna Alana também prestou homenagem, segundo ela, o grupo tinha combinado de se reunir em Rifaina novamente: "No próximo fim de semana é aniversário de três aninhos do filhinho do Wesley, que se chama Adrian. Uma criança fora da curva, adorável, que era nossa alegria e que estava sempre com o Wesley onde quer que ele fosse", disse a amiga.
"Wesley era uma pessoa muito simples, muito, mas muito querido por todos. A simplicidade e o coração dele me encantava… Não tenho dúvidas que nós que ficamos vamos sofrer muito com essas perdas. Nossa turma nunca mais será a mesma porque eles são insubstituíveis", completou Thayna.
Despedida
O corpo de Wesley será velado nesta segunda-feira, 23, no Velório São Vicente, sala 4, das 6h30 às 16h. O sepultamento ocorre na sequência, no Cemitério Santo Agostinho.
