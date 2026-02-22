22 de fevereiro de 2026
LUTO

Wesley, piloto da lancha, vivia entre amigos e deixa dois filhos

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
reprodução/redes sociais
Wesley Carlos da Silva, de 45 anos, vítima de acidente em Rifaina
Wesley Carlos da Silva, de 45 anos, vítima de acidente em Rifaina

Wesley Carlos da Silva, de 45 anos, era quem pilotava a lancha no momento do acidente ocorrido em Rifaina. Presença frequente na cidade turística, o comerciante estava sempre cercado de amigos e fazia questão de estar ao lado deles.

A tia de Wesley afirmou, no local, que ele teria sofrido um corte na cabeça. Morador de Franca, ele é uma das seis vítimas do grave acidente envolvendo a lancha que bateu contra um píer. Wesley deixa um casal de filhos.

O amigo Leandro Damásio disse que Wesley era uma pessoa alegre. “Um amigo que sempre ficará em nossas memórias, trabalhador, carinhoso com os filhos, um ótimo pai. Amava curtir a vida, todos que tinham em volta amavam ele, sempre de bem com a vida. Muitos anos de amizade.”

A médica Thayna Alana também prestou homenagem, segundo ela, o grupo tinha combinado de se reunir em Rifaina novamente: "No próximo fim de semana é aniversário de três aninhos do filhinho do Wesley, que se chama Adrian. Uma criança fora da curva, adorável, que era nossa alegria e que estava sempre com o Wesley onde quer que ele fosse", disse a amiga.

"Wesley era uma pessoa muito simples, muito, mas muito querido por todos. A simplicidade e o coração dele me encantava… Não tenho dúvidas que nós que ficamos vamos sofrer muito com essas perdas. Nossa turma nunca mais será a mesma porque eles são insubstituíveis", completou Thayna.

Despedida

O corpo de Wesley será velado nesta segunda-feira, 23, no Velório São Vicente, sala 4, das 6h30 às 16h. O sepultamento ocorre na sequência, no Cemitério Santo Agostinho.

