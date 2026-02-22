Érica Fernanda Leal Lima, aos 40 anos, moradora de Franca, é uma das seis vítimas da tragédia ocorrida em Rifaina, na noite desse sábado, 21. A lancha onde ela estava com outras 14 pessoas bateu com um píer. Descrita como uma mulher “iluminada”, determinada e cheia de sonhos, ela deixa a filha, Bruna Gouvea, de 23 anos, que está grávida do primeiro filho.

Érica era conhecida pelo sorriso marcante e pelo jeito alegre de viver. “Onde chegava encantava todos com seu sorriso e seu jeito alegre”, relatou uma amiga. Para quem convivia de perto, ela era sinônimo de intensidade e dedicação. “Era uma mãe sempre presente, fazia tudo pela filha. Uma pessoa de coração gigante”, afirmou outra amiga.

A notícia da morte pegou a todos de surpresa. Segundo relato da amiga Ana Caroline, ainda na véspera, ela demonstrava felicidade com planos para o fim de semana no rancho. “Ela estava super feliz, queria aproveitar ao máximo esse fim de semana. A meta dela este ano era quitar o apartamento”, contou sua amiga Ana Caroline. “Estamos sem acreditar.”