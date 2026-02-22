Entre as vítimas do grave acidente de lancha na noite deste sábado, no Rio Grande, estão Viviane Aredes, de 36 anos, e o filho dela, Bento Aredes, de 4 anos. O acidente ocorreu justamente no dia do aniversário de Viviane, que celebrava a data com amigos e familiares. Outro filho de Viviane, Arthur, de 16 anos e a namorada, Lara, também estavam na embarcação que naufragou, mas conseguiram escapar com vida.

De acordo com relato da irmã de Viviane, Isabela Arades Berteli, primeira dama de Patrocínio Paulista, o sábado era de celebração: a família se reuniu em um bar em Rifaina para comemorar o aniversário de 36 anos de Viviane.

Inicialmente, Bento não iria ao encontro, mas começou a chorar com saudade da mãe e pediu para que ligassem para ela. Pouco depois de se reunir à família, ocorreu a tragédia.