Entre as vítimas do grave acidente de lancha na noite deste sábado, no Rio Grande, estão Viviane Aredes, de 36 anos, e o filho dela, Bento Aredes, de 4 anos. O acidente ocorreu justamente no dia do aniversário de Viviane, que celebrava a data com amigos e familiares. Outro filho de Viviane, Arthur, de 16 anos e a namorada, Lara, também estavam na embarcação que naufragou, mas conseguiram escapar com vida.
De acordo com relato da irmã de Viviane, Isabela Arades Berteli, primeira dama de Patrocínio Paulista, o sábado era de celebração: a família se reuniu em um bar em Rifaina para comemorar o aniversário de 36 anos de Viviane.
Inicialmente, Bento não iria ao encontro, mas começou a chorar com saudade da mãe e pediu para que ligassem para ela. Pouco depois de se reunir à família, ocorreu a tragédia.
Bento tinha 4 anos e estudava na Escola Bom Samaritano. Segundo familiares, era uma criança inteligente: já sabia ler e escrever, gostava de pintar, andar de bicicleta, jogar futebol e praticar lutas. Muito apegado à avó, à tia — que também é madrinha — e aos demais familiares, mantinha relação próxima com o pai, policial do BAEP, em São Paulo.
Viviane é lembrada por amigos e familiares como uma mulher alegre, vaidosa, apaixonada por moda e determinada. Empreendedora, chegou a manter em Franca, no bairro Ângela Rosa, a loja Bella Aredes, inicialmente voltada ao público feminino e, depois, também ao infantil.
Mayara Correia, que foi funcionaria de Viviane, destacou que ela tinha um sorriso constante, o coração generoso e o brilho nos olhos ao falar do sonho de empreender. “Era batalhadora, celebrava a vida intensamente e amava comemorar o aniversário”, relatou.
Viviane deixa o filho Arthur, familiares e uma rede de amigos que, nas redes sociais, prestam homenagens e lamentam a perda irreparável.
A Prefeitura de Patrocínio Paulista decretou luto oficial pela morte de Viviane e de seu filho, Bento Aredes. Em nota publicada nas redes sociais, o Executivo manifestou “profunda tristeza” e se solidarizou com familiares e amigos, rogando por força e serenidade neste momento de dor.
A comoção também se estendeu à comunidade escolar. A Equipe Vivenda, onde Bento estudou, publicou mensagem de pesar destacando que o menino “compartilhou presença doce, alegria e luz”, deixando marcas de carinho na escola. Segundo a instituição, a comunidade se une em oração e silêncio respeitoso, guardando com afeto a memória da criança e da mãe.
Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre velório e sepultamento.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.