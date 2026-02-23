Um homem procurado pela Justiça foi preso na noite de sábado, 21, após uma perseguição que mobilizou equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal, em Rifaina. A ação aconteceu nas proximidades de um posto de combustíveis, na entrada da cidade.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi chamada pelo Copom após a informação de que um indivíduo com mandado de prisão estaria no local. Ao se aproximarem, os policiais visualizaram o suspeito, que tentou fugir.

Durante a tentativa de escapar, o homem entrou em uma residência e passou a pular muros e telhados de imóveis vizinhos. Diante da situação, foi solicitado apoio da Guarda Civil Municipal, que ajudou a realizar o cerco em todo o quarteirão.