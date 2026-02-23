23 de fevereiro de 2026
HOMEM-ARANHA?

Procurado da Justiça tenta fugir pelos telhados e é preso

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Agentes da GCM conseguiram prender homem após fuga pelos telhados
Um homem procurado pela Justiça foi preso na noite de sábado, 21, após uma perseguição que mobilizou equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal, em Rifaina. A ação aconteceu nas proximidades de um posto de combustíveis, na entrada da cidade.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi chamada pelo Copom após a informação de que um indivíduo com mandado de prisão estaria no local. Ao se aproximarem, os policiais visualizaram o suspeito, que tentou fugir.

Durante a tentativa de escapar, o homem entrou em uma residência e passou a pular muros e telhados de imóveis vizinhos. Diante da situação, foi solicitado apoio da Guarda Civil Municipal, que ajudou a realizar o cerco em todo o quarteirão.

Mesmo sob chuva intensa, as equipes fizeram uma varredura na região e, após buscas, conseguiram localizar o suspeito. Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a Central de Flagrantes, em Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça.

