Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante após furtar uma motocicleta durante a madrugada de sábado, 21, em Ribeirão Preto. O crime aconteceu no estacionamento de uma empresa localizada na avenida Dom Pedro I, no bairro Ipiranga, onde o veículo estava estacionado enquanto o proprietário trabalhava no turno da noite.

Segundo apurado, ao encerrar o expediente e se preparar para ir embora, a vítima percebeu que a moto havia sido levada. Câmeras de segurança registraram a ação de três indivíduos invadindo o local e cometendo o furto.

Pouco tempo depois, um dos envolvidos publicou em suas redes sociais uma foto sentado sobre a motocicleta furtada, acompanhada da frase “Moscou nóis levou”, em tom de deboche. A postagem rapidamente chamou atenção e acabou contribuindo para o trabalho policial.