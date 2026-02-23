23 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
‘MOSCOU NOIS LEVOU’

Após debochar da vítima nas redes, rapaz é preso com moto furtada

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
QRU News
Criminoso postando fotos com moto furtada nas redes sociais
Criminoso postando fotos com moto furtada nas redes sociais

Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante após furtar uma motocicleta durante a madrugada de sábado, 21, em Ribeirão Preto. O crime aconteceu no estacionamento de uma empresa localizada na avenida Dom Pedro I, no bairro Ipiranga, onde o veículo estava estacionado enquanto o proprietário trabalhava no turno da noite.

Segundo apurado, ao encerrar o expediente e se preparar para ir embora, a vítima percebeu que a moto havia sido levada. Câmeras de segurança registraram a ação de três indivíduos invadindo o local e cometendo o furto.

Pouco tempo depois, um dos envolvidos publicou em suas redes sociais uma foto sentado sobre a motocicleta furtada, acompanhada da frase “Moscou nóis levou”, em tom de deboche. A postagem rapidamente chamou atenção e acabou contribuindo para o trabalho policial.

Após denúncia anônima indicando o possível paradeiro do acusado, equipes iniciaram diligências e localizaram o jovem em um barraco. Durante as buscas nas proximidades, a motocicleta foi encontrada escondida em uma área de mata.

O acusado foi conduzido à delegacia e permaneceu preso à disposição da Justiça. Os outros dois envolvidos na ação ainda não foram localizados e seguem sendo procurados.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários