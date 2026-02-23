A Delegacia Seccional de Franca encerrou a "Operação Pré-Carnaval" conquistou o primeiro lugar absoluto em produtividade entre todas as unidades que compõem o Deinter-3. O balanço foi fechado ao meio-dia da última sexta-feira, 20, pela Polícia Civil do Estado de São Paulo.
Após análise técnica dos dados regionais, Franca consolidou-se no topo dos principais indicadores estratégicos de enfrentamento ao crime organizado.
A Seccional de Franca apreendeu R$ 87.902,60 - valor que representa cerca de 44% de todo o montante recolhido na região e quase o triplo do registrado pela segunda colocada, Araraquara.
No enfrentamento ao tráfico de drogas, Franca também liderou entre as seccionais do Deinter-3, retirando 57 quilos de entorpecentes de circulação - número amplamente superior à média regional.
O desempenho expressivo teve como principal base a atuação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), em conjunto com a DIG, CPJ, delegacias dos municípios da sub-região, GOE e K9.
A especializada foi responsável por 95,5% de toda a droga apreendida pela Seccional; 42% dos presos em flagrante em toda a área de Franca; Índice proporcionalmente superior de capturas, mesmo com menor volume de mandados cumpridos.
A operação ainda colocou o município no primeiro lugar (empatado) na apreensão de armas de fogo, com sete unidades recolhidas, e de veículos, com nove apreensões, atingindo diretamente os meios utilizados em roubos e homicídios.
Segundo a Polícia Civil, os números refletem diretamente na pacificação de bairros e na interrupção de pontos de tráfico que alimentam pequenos furtos e roubos de proximidade.
Balanço final
- Valor apreendido: R$ 87.902,60 (1º lugar absoluto)
- Drogas apreendidas: 57.008 g (1º entre as seccionais)
- Veículos apreendidos: 9 (1º lugar empatado)
- Armas apreendidas: 7 (1º lugar empatado)
- Prisões em flagrante (APFD): 31 (destaque regional)
