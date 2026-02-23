A Delegacia Seccional de Franca encerrou a "Operação Pré-Carnaval" conquistou o primeiro lugar absoluto em produtividade entre todas as unidades que compõem o Deinter-3. O balanço foi fechado ao meio-dia da última sexta-feira, 20, pela Polícia Civil do Estado de São Paulo.

Após análise técnica dos dados regionais, Franca consolidou-se no topo dos principais indicadores estratégicos de enfrentamento ao crime organizado.

A Seccional de Franca apreendeu R$ 87.902,60 - valor que representa cerca de 44% de todo o montante recolhido na região e quase o triplo do registrado pela segunda colocada, Araraquara.