Uma grande erosão preocupa os moradores do Jardim Santa Efigênia, zona oeste de Franca, há alguns anos. Nos últimos três meses, o problema se agravou, possivelmente com as chuvas. O desabamento do terreno de área verde já atinge praticamente metade da avenida Nossa Senhora de Lourdes, na esquina com a rua Luiz Tardivo. O local também é alvo de descarte irregular de lixo e de materiais de construção.
A Secretaria de Infraestrutura sinalizou o trecho da via e informou na última sexta-feira, 20, que vem monitorando a situação pelos técnicos da Prefeitura. Segundo o município, as primeiras providências foram adotadas, como a colocação de pedras para a contenção da erosão. Informou também que serão construídos dissipadores e caixas de passagem para conter a velocidade das águas pluviais.
O motorista Carlos Alberto Teixeira, 41 anos, que mora próximo ao local desde seu nascimento, disse que o buraco vem crescendo muito nos últimos dias, provocando rachaduras nas residências próximas. “O buraco aumenta cada vez mais, o povo joga entulho, todo tipo de descarte, colocam fogo nesses lixos. Existe de carros caírem aqui e também risco às crianças. Colocaram pneus interditando a rua, mas as pessoas retiram para os carros passarem. O asfalto também está afundando mais para cima. A erosão já tomou uma proporção grande.”
Lídia Mari Rossi Gonçalves, 51 anos, coladeira de peças, pede uma solução urgente tanto para conter a erosão quanto para o descarte irregular de lixo no local. “Essa erosão é enorme, já está quase tomando conta da rua inteira e pode prejudicar nossas casas. Com as chuvas, o buraco está piorando. A rua tem muito movimento e as pessoas retiram as placas indicativas e os pneus indicando a interdição para transitar. É um perigo para todo mundo, para carros, motos e crianças que brincam de bicicleta nas proximidades.”
Cristian Gabriel Barbosa, 22, anos, acrescentou que nos dias de chuva forma muita lama, com a cratera já tendo afetado uma travessia que existia no local interligando os bairros. “O pessoal interditou a rua, mas não realizou nenhuma obra até agora. O risco continua constante para a gente que mora mais próximo e também para as outras pessoas que passam por aqui.”
Veja a nota da Prefeitura
