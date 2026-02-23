23 de fevereiro de 2026
PERIGO

Erosão engole parte do asfalto de rua e preocupa moradores

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
N. Fradique/GCN
Buracão invade rua no Jardim Santa Efigênia
Buracão invade rua no Jardim Santa Efigênia

Uma grande erosão preocupa os moradores do Jardim Santa Efigênia, zona oeste de Franca, há alguns anos. Nos últimos três meses, o problema se agravou, possivelmente com as chuvas. O desabamento do terreno de área verde já atinge praticamente metade da avenida Nossa Senhora de Lourdes, na esquina com a rua Luiz Tardivo. O local também é alvo de descarte irregular de lixo e de materiais de construção.

A Secretaria de Infraestrutura sinalizou o trecho da via e informou na última sexta-feira, 20, que vem monitorando a situação pelos técnicos da Prefeitura. Segundo o município, as primeiras providências foram adotadas, como a colocação de pedras para a contenção da erosão. Informou também que serão construídos dissipadores e caixas de passagem para conter a velocidade das águas pluviais.

O motorista Carlos Alberto Teixeira, 41 anos, que mora próximo ao local desde seu nascimento, disse que o buraco vem crescendo muito nos últimos dias, provocando rachaduras nas residências próximas. “O buraco aumenta cada vez mais, o povo joga entulho, todo tipo de descarte, colocam fogo nesses lixos. Existe de carros caírem aqui e também risco às crianças. Colocaram pneus interditando a rua, mas as pessoas retiram para os carros passarem. O asfalto também está afundando mais para cima. A erosão já tomou uma proporção grande.”

Lídia Mari Rossi Gonçalves, 51 anos, coladeira de peças, pede uma solução urgente tanto para conter a erosão quanto para o descarte irregular de lixo no local. “Essa erosão é enorme, já está quase tomando conta da rua inteira e pode prejudicar nossas casas. Com as chuvas, o buraco está piorando. A rua tem muito movimento e as pessoas retiram as placas indicativas e os pneus indicando a interdição para transitar. É um perigo para todo mundo, para carros, motos e crianças que brincam de bicicleta nas proximidades.”

Cristian Gabriel Barbosa, 22, anos, acrescentou que nos dias de chuva forma muita lama, com a cratera já tendo afetado uma travessia que existia no local interligando os bairros. “O pessoal interditou a rua, mas não realizou nenhuma obra até agora. O risco continua constante para a gente que mora mais próximo e também para as outras pessoas que passam por aqui.”

Veja a nota da Prefeitura

A Secretaria de Infraestrutura informa que o local já está sinalizado e sendo monitorado pelos técnicos da Prefeitura. Foram adotadas as primeiras providências como a colocação de pedras para a contenção da erosão. Comunica que, no local, serão construídos dissipadores e caixas de passagem para conter a velocidade das águas pluviais.

