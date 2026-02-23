Uma grande erosão preocupa os moradores do Jardim Santa Efigênia, zona oeste de Franca, há alguns anos. Nos últimos três meses, o problema se agravou, possivelmente com as chuvas. O desabamento do terreno de área verde já atinge praticamente metade da avenida Nossa Senhora de Lourdes, na esquina com a rua Luiz Tardivo. O local também é alvo de descarte irregular de lixo e de materiais de construção.

A Secretaria de Infraestrutura sinalizou o trecho da via e informou na última sexta-feira, 20, que vem monitorando a situação pelos técnicos da Prefeitura. Segundo o município, as primeiras providências foram adotadas, como a colocação de pedras para a contenção da erosão. Informou também que serão construídos dissipadores e caixas de passagem para conter a velocidade das águas pluviais.

O motorista Carlos Alberto Teixeira, 41 anos, que mora próximo ao local desde seu nascimento, disse que o buraco vem crescendo muito nos últimos dias, provocando rachaduras nas residências próximas. “O buraco aumenta cada vez mais, o povo joga entulho, todo tipo de descarte, colocam fogo nesses lixos. Existe de carros caírem aqui e também risco às crianças. Colocaram pneus interditando a rua, mas as pessoas retiram para os carros passarem. O asfalto também está afundando mais para cima. A erosão já tomou uma proporção grande.”