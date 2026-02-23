A artesã autônoma Mikaely Trajano Medeiros, de 34 anos, moradora do bairro Ana Dorothéa, em Franca, enfrenta uma nova e delicada etapa no tratamento contra o câncer de mama. Após descobrir a doença em dezembro de 2024, ela agora precisa com urgência do medicamento Trastuzumabe Deruxtecano, de alto custo - cerca de R$ 80 mil por dose - para evitar a progressão do quadro.

Segundo relato da paciente, o diagnóstico ocorreu no dia 4 de dezembro de 2024, após uma consulta de rotina com a ginecologista, que identificou um nódulo na mama direita. Exames complementares e biópsia confirmaram o câncer.

Mikaely foi encaminhada ao Hospital do Câncer, onde iniciou acompanhamento com a mastologista Maria Virgínia Thomazini de Figueiredo, em 12 de dezembro, e com o oncologista Rogério Volpe, no dia seguinte.