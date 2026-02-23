Moradores da rua General Osório, na região central de Franca, denunciam há meses a situação de abandono de um imóvel localizado ao lado do número 1.825. Segundo relatos, a casa está tomada por mato alto, lixo espalhado, restos de alimentos em decomposição e apresenta estrutura comprometida, com telhado cedendo e risco de desabamento.
A vizinhança afirma que o local se tornou foco de infestação de escorpiões, ratos e outros animais peçonhentos, que estariam invadindo residências próximas. Há também queixas sobre forte mau cheiro provocado por fezes e urina deixadas no interior do imóvel, além de acúmulo de sujeira e presença de larvas.
De acordo com os moradores, pessoas em situação de rua e usuários de entorpecentes estariam utilizando o imóvel abandonado, o que aumenta a preocupação com a segurança e o risco de acidentes, já que a estrutura estaria praticamente comprometida.
A situação já foi tema de uma matéria do Portal GCN/Sampi em maio de 2025, além de ter sido alvo de denúncias junto à Vigilância Sanitária e outros órgãos competentes. No entanto, segundo os vizinhos, nenhuma providência efetiva foi tomada até o momento.
Diante da falta de solução, os moradores formalizaram um pedido ao promotor de Justiça, solicitando intervenção urgente para que medidas sejam adotadas. Eles classificam o caso como uma questão de saúde pública e pedem fiscalização, limpeza do terreno e responsabilização do proprietário.
O que diz a Prefeitura?
Em nota, o Departamento de Vigilância em Saúde informou que, até o momento, não há registro de denúncias formais referentes ao imóvel abandonado citado pelos moradores.
A Prefeitura comunicou ainda que será realizada a identificação do responsável pela propriedade. Após a localização do proprietário, ele deverá ser notificado para efetuar a limpeza do local e adotar as providências necessárias para sanar os problemas apontados.
Segundo o órgão, as medidas administrativas cabíveis serão adotadas conforme a legislação vigente, após a devida verificação da situação in loco.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.