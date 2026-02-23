Moradores da rua General Osório, na região central de Franca, denunciam há meses a situação de abandono de um imóvel localizado ao lado do número 1.825. Segundo relatos, a casa está tomada por mato alto, lixo espalhado, restos de alimentos em decomposição e apresenta estrutura comprometida, com telhado cedendo e risco de desabamento.

A vizinhança afirma que o local se tornou foco de infestação de escorpiões, ratos e outros animais peçonhentos, que estariam invadindo residências próximas. Há também queixas sobre forte mau cheiro provocado por fezes e urina deixadas no interior do imóvel, além de acúmulo de sujeira e presença de larvas.

De acordo com os moradores, pessoas em situação de rua e usuários de entorpecentes estariam utilizando o imóvel abandonado, o que aumenta a preocupação com a segurança e o risco de acidentes, já que a estrutura estaria praticamente comprometida.