A cantora Elba Ramalho irá se apresentar no Ginásio do Sesc Franca, no domingo, 8 de março, às 18h, com o espetáculo “40 Anos de Carreira”. O show revisita sucessos que marcaram sua trajetória e destaca referências dos ritmos nordestinos, dialogando com nomes como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e Dominguinhos.

Os ingressos custam R$ 18 (credencial plena), R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira) e começam a ser vendidos on-line nesta terça-feira, 24, às 17h. A venda presencial nas unidades do Sesc tem início na quarta-feira, 25, também às 17h.

Com dois prêmios Grammy Latino e 19 conquistas no Prêmio de Música Brasileira, Elba mantém-se há 45 anos entre as principais vozes da música nacional. Natural da Paraíba e reconhecida como uma das maiores intérpretes dos ritmos do Nordeste, a artista já gravou mais de 35 frevos e 44 temas de telenovelas.