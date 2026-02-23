A cantora Elba Ramalho irá se apresentar no Ginásio do Sesc Franca, no domingo, 8 de março, às 18h, com o espetáculo “40 Anos de Carreira”. O show revisita sucessos que marcaram sua trajetória e destaca referências dos ritmos nordestinos, dialogando com nomes como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e Dominguinhos.
Os ingressos custam R$ 18 (credencial plena), R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira) e começam a ser vendidos on-line nesta terça-feira, 24, às 17h. A venda presencial nas unidades do Sesc tem início na quarta-feira, 25, também às 17h.
Com dois prêmios Grammy Latino e 19 conquistas no Prêmio de Música Brasileira, Elba mantém-se há 45 anos entre as principais vozes da música nacional. Natural da Paraíba e reconhecida como uma das maiores intérpretes dos ritmos do Nordeste, a artista já gravou mais de 35 frevos e 44 temas de telenovelas.
A trajetória da cantora é marcada por fases distintas, que se refletem no repertório do espetáculo. A primeira década inclui a mudança para o Rio de Janeiro e a participação no musical Ópera do Malandro, de Chico Buarque, em 1978 - momento que consolidou sua transição da atuação para a música. Na sequência, vieram sucessos como “De Volta Pro Aconchego”, “Bate Coração” e “Banho de Cheiro”, canções que simbolizam diferentes momentos de amadurecimento artístico e pessoal.
O espetáculo integra o projeto “Mulheridades: Reinvenção e Resistência”, realizado de 1º a 29 de março. A programação, majoritariamente gratuita, propõe reflexões sobre trajetórias, identidades e saberes construídos por mulheres em diferentes contextos socioculturais, evidenciando sua potência na transformação de realidades.
O Sesc Franca está localizado na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 3.071.
