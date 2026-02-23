A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca reforça o pedido de apoio da comunidade e das empresas para garantir a continuidade dos serviços prestados a mais de 1.400 pessoas atendidas diariamente. Uma forma de contribuição é por meio da doação de créditos da Nota Fiscal Paulista, mecanismo que permite ajudar a instituição sem custo adicional ao contribuinte.
A entidade completou 56 anos de atuação no dia 24 de janeiro de 2026 e conta atualmente com 357 colaboradores. Para este ano, o orçamento previsto é de R$ 23 milhões. Desse total, cerca de 20% precisam ser captados diretamente pela instituição para complementar os recursos públicos recebidos.
O município de Franca é o principal parceiro, responsável por aproximadamente 50% dos repasses. A entidade também recebe recursos do Governo Federal, do Governo do Estado de São Paulo, de cidades da região e por meio de emendas parlamentares.
Mesmo com os convênios, o desafio financeiro é permanente. “Precisamos captar mais de R$ 4 milhões para fechar as contas e continuar investindo nos atendimentos, em infraestrutura, equipamentos e no aperfeiçoamento contínuo da equipe. A participação da comunidade e das empresas é fundamental para que a Apae continue avançando”, afirma a gestora financeira e administrativa, Karina Magalhães.
Como doar de forma automática
A doação por meio da Nota Fiscal Paulista pode ser feita de forma simples, rápida e sem qualquer custo.
- Acesse o aplicativo (Android ou iOS) ou o site oficial da Nota Fiscal Paulista.
- Faça login com CPF e senha.
- No menu, clique em “Entidades” e selecione “Doação de Cupons com CPF (automática)” ou “Doação de Créditos”.
- Pesquise por APAE de Franca ou informe o CNPJ 45.316.338/0001-95.
- Escolha a forma de doação e confirme.
Na prática, os valores arrecadados são revertidos em atendimentos, melhorias estruturais e ampliação dos serviços oferecidos às famílias atendidas.
Além da modalidade digital, a APAE conta atualmente com 103 empresas parceiras que disponibilizam urnas para o depósito de cupons fiscais sem CPF.
A instituição está aberta a novos apoiadores. Empresas interessadas em se tornar parceiras podem entrar em contato pelo telefone (16) 3712-9700.
