A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca reforça o pedido de apoio da comunidade e das empresas para garantir a continuidade dos serviços prestados a mais de 1.400 pessoas atendidas diariamente. Uma forma de contribuição é por meio da doação de créditos da Nota Fiscal Paulista, mecanismo que permite ajudar a instituição sem custo adicional ao contribuinte.

A entidade completou 56 anos de atuação no dia 24 de janeiro de 2026 e conta atualmente com 357 colaboradores. Para este ano, o orçamento previsto é de R$ 23 milhões. Desse total, cerca de 20% precisam ser captados diretamente pela instituição para complementar os recursos públicos recebidos.

O município de Franca é o principal parceiro, responsável por aproximadamente 50% dos repasses. A entidade também recebe recursos do Governo Federal, do Governo do Estado de São Paulo, de cidades da região e por meio de emendas parlamentares.