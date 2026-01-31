Dois homens encapuzados invadiram a garagem de um prédio e furtaram uma bicicleta na tarde dessa sexta-feira, 30, na rua Clemência Leopoldino Silva, no Parque Moema, em Franca. O crime ocorreu por volta das 14h, no momento em que a vítima entrava no local com um Chevrolet Onix chumbo.
Ao perceber a aproximação dos suspeitos, que aproveitaram a abertura do portão, o motorista reagiu rapidamente e se trancou dentro do veículo. Os criminosos tentaram arrombar as portas e quebrar os vidros do carro, mas não tiveram sucesso na investida.
Após uma breve discussão entre os invasores, a dupla desistiu do veículo e decidiu levar uma bicicleta de cor verde neon que estava estacionada no local. Sob ameaça, os criminosos exigiram que a vítima abrisse o portão para viabilizar a fuga.
Com medo, o proprietário do veículo acionou o controle remoto, permitindo a saída dos suspeitos, que fugiram em direção ignorada. A vítima, apesar de não ter sofrido ferimentos físicos, permaneceu em estado de choque dentro do carro por vários minutos após o ocorrido.
As câmeras de monitoramento do edifício registraram o crime. As imagens já foram disponibilizadas e devem auxiliar a Polícia Civil na identificação e localização dos autores do furto.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.