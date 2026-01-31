Dois homens encapuzados invadiram a garagem de um prédio e furtaram uma bicicleta na tarde dessa sexta-feira, 30, na rua Clemência Leopoldino Silva, no Parque Moema, em Franca. O crime ocorreu por volta das 14h, no momento em que a vítima entrava no local com um Chevrolet Onix chumbo.

Ao perceber a aproximação dos suspeitos, que aproveitaram a abertura do portão, o motorista reagiu rapidamente e se trancou dentro do veículo. Os criminosos tentaram arrombar as portas e quebrar os vidros do carro, mas não tiveram sucesso na investida.

Após uma breve discussão entre os invasores, a dupla desistiu do veículo e decidiu levar uma bicicleta de cor verde neon que estava estacionada no local. Sob ameaça, os criminosos exigiram que a vítima abrisse o portão para viabilizar a fuga.