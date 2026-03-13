15 de março de 2026
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EMPREGO

MoV Franca oferece diversas vagas de trabalho; CONFIRA


| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

Confira vagas abertas na MoV Franca:

MOTORISTA DE ÔNIBUS
Informações:

  • CNH categoria D/E;
  • Curso de Transporte Coletivo;
  • Salário compatível com a função;
  • Vaga disponível para PCD;
  • Disponibilidade de horário.

FUNILEIRO
Informações:

  • Experiência em recuperar chapas amassadas e soldas;
  • Conhecimento em pequenos reparos de pinturas em veículos;
  • Salário compatível com a função;
  • Vaga disponível para PCD;
  • Disponibilidade de horário.

AUXILIAR DE FUNILEIRO
Informações:

  • Conhecimento em pequenos reparos de pinturas em veículos;
  • Salário compatível com a função;
  • Vaga disponível para PCD;
  • Disponibilidade de horário.


MECÂNICO 
Informações:

  • Conhecimentos em linha pesada Mercedes-Benz;
  • CNH categoria D/E;
  • Salário compatível com a função;
  • Vaga disponível para PCD;
  • Disponibilidade de horário.


LAVADOR DE ÔNIBUS
Informações:

  • Conhecimento em rotinas de lava-jato e produtos químicos;
  • Disponibilidade de horário;
  • Vaga disponível para PCD;
  • Salário compatível com a função.


ATENDENTE 
Informações:

  • Experiência com atendimento ao público;
  • Disponibilidade de horário;
  • Vaga disponível para PCD;
  • Salário compatível com a função.


AUXILIAR DE LIMPEZA
Informações:

  • Conhecimento em rotinas limpeza nos setores;
  • Disponibilidade de Horário;
  • Vaga disponível para PCD;
  • Salário compatível com a função.


Segue os benefícios que a Empresa oferece para todas as vagas:

  • Cesta Básica;
  • Vale Refeição;
  • Convênio médico e farmácia;
  • Transporte.

Enviar os currículos com a vaga pretendida para um desses canais:
E-mail: recrutamento@movfranca.com.br 
WhatsApp: (16) 99602-7543
Presencial: Av. Dr. William Azzuz, 480, Recreio Campo Belo

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