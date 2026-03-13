Confira vagas abertas na MoV Franca:
MOTORISTA DE ÔNIBUS
Informações:
- CNH categoria D/E;
- Curso de Transporte Coletivo;
- Salário compatível com a função;
- Vaga disponível para PCD;
- Disponibilidade de horário.
FUNILEIRO
Informações:
- Experiência em recuperar chapas amassadas e soldas;
- Conhecimento em pequenos reparos de pinturas em veículos;
- Salário compatível com a função;
- Vaga disponível para PCD;
- Disponibilidade de horário.
AUXILIAR DE FUNILEIRO
Informações:
- Conhecimento em pequenos reparos de pinturas em veículos;
- Salário compatível com a função;
- Vaga disponível para PCD;
- Disponibilidade de horário.
MECÂNICO
Informações:
- Conhecimentos em linha pesada Mercedes-Benz;
- CNH categoria D/E;
- Salário compatível com a função;
- Vaga disponível para PCD;
- Disponibilidade de horário.
LAVADOR DE ÔNIBUS
Informações:
- Conhecimento em rotinas de lava-jato e produtos químicos;
- Disponibilidade de horário;
- Vaga disponível para PCD;
- Salário compatível com a função.
ATENDENTE
Informações:
- Experiência com atendimento ao público;
- Disponibilidade de horário;
- Vaga disponível para PCD;
- Salário compatível com a função.
AUXILIAR DE LIMPEZA
Informações:
- Conhecimento em rotinas limpeza nos setores;
- Disponibilidade de Horário;
- Vaga disponível para PCD;
- Salário compatível com a função.
Segue os benefícios que a Empresa oferece para todas as vagas:
- Cesta Básica;
- Vale Refeição;
- Convênio médico e farmácia;
- Transporte.
Enviar os currículos com a vaga pretendida para um desses canais:
E-mail: recrutamento@movfranca.com.br
WhatsApp: (16) 99602-7543
Presencial: Av. Dr. William Azzuz, 480, Recreio Campo Belo
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.