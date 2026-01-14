O pequeno Brenno Fernandes Girdziauckas, de 4 anos, que sobreviveu após cair do 10º andar de um prédio, passou pela terceira cirurgia desde o acidente. O procedimento foi realizado na segunda-feira, 11, no Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto.

Segundo o pai da criança, a cirurgia durou cerca de sete horas e foi considerada bem-sucedida. Brenno se recupera no quarto da ala de pediatria do hospital e apresenta boa evolução clínica, mas ainda não há previsão de alta médica.

Desde a internação, o menino passou por diferentes procedimentos cirúrgicos por conta da gravidade das lesões. Nos primeiros dias, ele precisou de transfusões de sangue do tipo O+, mas, atualmente, já não necessita mais desse suporte.

O acidente