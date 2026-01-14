O pequeno Brenno Fernandes Girdziauckas, de 4 anos, que sobreviveu após cair do 10º andar de um prédio, passou pela terceira cirurgia desde o acidente. O procedimento foi realizado na segunda-feira, 11, no Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto.
Segundo o pai da criança, a cirurgia durou cerca de sete horas e foi considerada bem-sucedida. Brenno se recupera no quarto da ala de pediatria do hospital e apresenta boa evolução clínica, mas ainda não há previsão de alta médica.
Desde a internação, o menino passou por diferentes procedimentos cirúrgicos por conta da gravidade das lesões. Nos primeiros dias, ele precisou de transfusões de sangue do tipo O+, mas, atualmente, já não necessita mais desse suporte.
O acidente
O acidente aconteceu na tarde de sábado, 27 de dezembro, por volta das 15h30, no apartamento onde Brenno mora com os pais. Segundo a Polícia Civil, a criança, que tem diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista) não verbal, teve acesso à janela do banheiro, que não possuía grade de proteção, e caiu.
À polícia, a mãe de Brenno, que é psicóloga, relatou que estava com o marido próximo ao quarto quando ouviu um barulho. Ao verificar o banheiro, percebeu que o filho não estava no local e associou imediatamente que ele poderia ter caído pela janela.
Desesperada, ela correu até o térreo do edifício, onde encontrou o menino na área comum do condomínio. Brenno estava consciente, mas apresentava fratura bilateral do fêmur — quando há fraturas simultâneas nos dois ossos da coxa, o que significa que a criança quebrou as duas pernas.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado pela irmã de Brenno e realizou os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, o menino foi encaminhado à Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas, que fica próxima ao prédio.
Segundo a polícia, há indícios de que a queda tenha sido amortecida após Brenno se chocar contra uma janela de vidro no 8º andar e um corrimão antes de atingir o solo, o que pode ter sido decisivo para que ele sobrevivesse. As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas.
