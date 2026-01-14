15 de janeiro de 2026
Motoqueiro fica ferido após carro desrespeitar ‘Pare’ em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Um motociclista de 63 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira, 14, na avenida Chafic Facury, no Jardim Noêmia, na região Sul de Franca.

O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram o momento em que um carro tentou fazer o cruzamento pela rua Lino Manoel de Morais, para acessar a avenida e foi atingido pela moto.

Segundo o motorista do carro, ele avançou a via sem perceber a aproximação do motociclista, que subia pela avenida. Ainda de acordo com o relato, um ponto cego no local teria dificultado a visibilidade.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao chão e sofreu uma fratura no pulso. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu o homem para a Santa Casa de Franca. O estado de saúde não foi divulgado.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. As causas do acidente serão apuradas.

