Um motociclista de 63 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira, 14, na avenida Chafic Facury, no Jardim Noêmia, na região Sul de Franca.
O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram o momento em que um carro tentou fazer o cruzamento pela rua Lino Manoel de Morais, para acessar a avenida e foi atingido pela moto.
Segundo o motorista do carro, ele avançou a via sem perceber a aproximação do motociclista, que subia pela avenida. Ainda de acordo com o relato, um ponto cego no local teria dificultado a visibilidade.
Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao chão e sofreu uma fratura no pulso. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu o homem para a Santa Casa de Franca. O estado de saúde não foi divulgado.
A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. As causas do acidente serão apuradas.
