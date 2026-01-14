Um motociclista de 63 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira, 14, na avenida Chafic Facury, no Jardim Noêmia, na região Sul de Franca.

O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram o momento em que um carro tentou fazer o cruzamento pela rua Lino Manoel de Morais, para acessar a avenida e foi atingido pela moto.

Segundo o motorista do carro, ele avançou a via sem perceber a aproximação do motociclista, que subia pela avenida. Ainda de acordo com o relato, um ponto cego no local teria dificultado a visibilidade.