A Ponte Preta enfrenta o Cruzeiro nesta quarta-feira, 14, no estádio municipal “Dr. José Lancha Filho”, em Franca, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026.
Ponte Preta terminou a fase de grupos na primeira colocação após 100% de aproveitamento: a Macaca venceu o Real-RR, Coritiba-PR e o Meia-Noite, de Patrocínio Paulista, sede do grupo.
Na segunda fase, enfrentou a Francana no “Lanchão”. No tempo normal, empatou a partida nos minutos finais, e nos pênaltis, selou a classificação na Copinha.
O autor do gol de empate, o atacante Heitor Muniz, contou sobre a sensação de participar do campeonato e como foi fazer este gol nos últimos minutos da partida.
“É uma fase da nossa vida que a gente tem que aproveitar ao máximo, ainda mais na Copa SP, que é uma competição que todo jovem quer estar. É uma sensação única”, explicou.
“O gol foi a melhor sensação que qualquer um pode sentir. Fazer um gol ali nos momentos finais. Era um jogo difícil, complicado, e o gol foi para fechar com chave de ouro”, completou o atacante.
Pela primeira vez disputando a competição, o volante Lucas Pedroso, apelidado de “Chicão”, ressaltou a luta e a entrega do elenco da Ponte Preta e suas expectativas para o duelo contra o Cruzeiro. “É um campeonato muito grande, o maior campeonato de base que a gente tem no mundo. Muito feliz por estar participando da minha primeira vez, representando a Ponte Preta, uma camisa muito pesada”, contou.
“A expectativa para o jogo é a melhor possível, depois da classificação que a gente teve; uma classificação onde teve muita luta, muita entrega. Fazer a mesma coisa hoje, muita luta e muita entrega para que, se Deus quiser, a gente possa sair com a classificação”, concluiu Chicão.
Foco do goleiro da Ponte Preta
O goleiro João Bezerra, que foi fortemente hostilizado durante a partida contra a Francana, acabou sendo o principal nome da classificação da macaca ao pegar um pênalti decisivo. O jogador de 20 anos citou como lidou com a pressão da torcida e suas expectativas para a próxima partida.
“A provocação da torcida sempre vai existir. Acho que isso é o que dá uma alegria para o futebol. Eu estava focado, não chegou a entrar na minha mente, e consegui mostrar o meu trabalho”, explicou.
Informações do jogo
O jogo entre Ponte Preta e Cruzeiro acontece nesta quarta-feira, às 17h, valendo a classificação para as oitavas de final do campeonato.
