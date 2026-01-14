15 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
COPINHA

Ponte pega o Cruzeiro em Franca: ‘muita luta e muita entrega’

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Redes sociais
Delegação da Ponte Preta presente em Franca para a Copinha
Delegação da Ponte Preta presente em Franca para a Copinha

A Ponte Preta enfrenta o Cruzeiro nesta quarta-feira, 14, no estádio municipal “Dr. José Lancha Filho”, em Franca, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026.

Ponte Preta terminou a fase de grupos na primeira colocação após 100% de aproveitamento: a Macaca venceu o Real-RR, Coritiba-PR e o Meia-Noite, de Patrocínio Paulista, sede do grupo.

Na segunda fase, enfrentou a Francana no “Lanchão”. No tempo normal, empatou a partida nos minutos finais, e nos pênaltis, selou a classificação na Copinha.

O autor do gol de empate, o atacante Heitor Muniz, contou sobre a sensação de participar do campeonato e como foi fazer este gol nos últimos minutos da partida.

“É uma fase da nossa vida que a gente tem que aproveitar ao máximo, ainda mais na Copa SP, que é uma competição que todo jovem quer estar. É uma sensação única”, explicou.

“O gol foi a melhor sensação que qualquer um pode sentir. Fazer um gol ali nos momentos finais. Era um jogo difícil, complicado, e o gol foi para fechar com chave de ouro”, completou o atacante.

Pela primeira vez disputando a competição, o volante Lucas Pedroso, apelidado de “Chicão”, ressaltou a luta e a entrega do elenco da Ponte Preta e suas expectativas para o duelo contra o Cruzeiro. “É um campeonato muito grande, o maior campeonato de base que a gente tem no mundo. Muito feliz por estar participando da minha primeira vez, representando a Ponte Preta, uma camisa muito pesada”, contou.

“A expectativa para o jogo é a melhor possível, depois da classificação que a gente teve; uma classificação onde teve muita luta, muita entrega. Fazer a mesma coisa hoje, muita luta e muita entrega para que, se Deus quiser, a gente possa sair com a classificação”, concluiu Chicão.

Foco do goleiro da Ponte Preta

O goleiro João Bezerra, que foi fortemente hostilizado durante a partida contra a Francana, acabou sendo o principal nome da classificação da macaca ao pegar um pênalti decisivo. O jogador de 20 anos citou como lidou com a pressão da torcida e suas expectativas para a próxima partida.

“A provocação da torcida sempre vai existir. Acho que isso é o que dá uma alegria para o futebol. Eu estava focado, não chegou a entrar na minha mente, e consegui mostrar o meu trabalho”, explicou.

Informações do jogo

O jogo entre Ponte Preta e Cruzeiro acontece nesta quarta-feira, às 17h, valendo a classificação para as oitavas de final do campeonato.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários