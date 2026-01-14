A Ponte Preta enfrenta o Cruzeiro nesta quarta-feira, 14, no estádio municipal “Dr. José Lancha Filho”, em Franca, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026.

Ponte Preta terminou a fase de grupos na primeira colocação após 100% de aproveitamento: a Macaca venceu o Real-RR, Coritiba-PR e o Meia-Noite, de Patrocínio Paulista, sede do grupo.

Na segunda fase, enfrentou a Francana no “Lanchão”. No tempo normal, empatou a partida nos minutos finais, e nos pênaltis, selou a classificação na Copinha.