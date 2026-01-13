A Expoagro Franca 2026 enfrenta mais um impasse e reforça a dificuldade do município em contratar uma empresa para a realização da parte artística do evento. Entre esta segunda-feira, 12, e terça-feira, 13, as duas primeiras empresas vencedoras no processo licitatório desistiram oficialmente, pedindo a própria desclassificação.
A primeira colocada, 3L Produções Artísticas Ltda., de Barra Velha (SC), havia sido considerada vencedora com lance de R$ 279.903,81. Após essa etapa, a Comissão de Licitação solicitou a documentação necessária para habilitação, etapa que antecede a homologação e demais trâmites burocráticos do certame. No entanto, a empresa não apresentou os documentos exigidos e formalizou pedido de desclassificação.
Antes mesmo da desistência oficial, a equipe do Portal GCN/Rede Sampi entrou em contato com a empresa para saber se daria continuidade ao processo e se já possuía uma grade pré-definida de shows. Na ocasião, o representante Marcelo Melies afirmou que a empresa participava simultaneamente de licitações em diferentes cidades do país e que já havia sido habilitada em outro município. “Estamos avaliando se vamos dar andamento na licitação de Franca ou se vamos ficar apenas com essa outra, porque atender dois eventos desse porte, em estados diferentes, acaba ficando inviável”, explicou.
Poucas horas depois, ainda na tarde de segunda-feira, a 3L Produções confirmou a desistência dentro do processo administrativo, alegando estar envolvida em outra licitação em fase avançada de execução. Diante do impasse, a Comissão de Licitação inabilitou formalmente a empresa.
Por volta das 16h do mesmo dia, a segunda colocada, Luciano Santiago Reinert, de São João do Itaperiú (SC), com lance de R$ 279.903,81, foi convocada como nova arrematante. Já nesta terça-feira, 13, ao ser solicitada a apresentar a documentação de habilitação, a empresa também pediu desclassificação, alegando “motivos maiores”.
Com as duas desistências consecutivas, o processo licitatório segue sem definição, evidenciando as dificuldades para viabilizar a contratação da empresa responsável pela festa. Ainda permanecem no certame três empresas: BF Shows – Sports & Entertainment Ltda., de São José do Rio Preto (SP), com lance de R$ 279.903,00; Organiza Eventos Ltda. ME, de Palhoça (SC), com oferta de R$ 279.900,00; e Império Comércio & Serviços Ltda., de Sapiranga (RS), que apresentou o menor valor, de R$ 275.000,00.
A expectativa é que, como ainda há empresas participando no certame, as próximas colocadas sejam convocadas até que uma delas atenda às exigências do edital e confirme interesse em assumir a realização da festa.
-
Prefeito 1 dia atrasTerceriza isso pra bancas de tapioca e cobra só a entrada. Os caras já vão dominar de qq jeito...
-
Darsio 2 dias atrásSó espero que o dinheiro público não venha financiar esses shows de breganejo, como muitas cidades fazem. Afinal, para uma cidade que assiste filas e mais filas de pacientes aguardando por um leito hospitalar, é simplesmente um absurdo gastar uma fortuna com esses breganojos, os quais criticam tanto a Lei Rouanet, mas não tem a mínima vergonha em ser pagos com fortunas retiradas da saúde e da educação.
-
Alexandre faria 2 dias atrásSimplesmente nao terá show como sempre por isso que franca é melhor cidade pra se viver nao tem nada nem expoagro ne outra festa nem shopping nem um outro hospital privado so esses dois hapvid e unimed e santa casa parabéns franca por ser essa lástima
-
Edmilson Sanches 2 dias atrásA prefeitura já pensou em fazer a Expoagro voltar a ser uma exposição de produtos agropecuários? Dar mais importância à parte técnica do que a shows musicais ? A exposição de Orquídeas de Franca , antes uma das mais importantes do Brasil , foi boicotada pela administração atual e simplesmente deixou de acontecer O público, interessado no tema da exposiçao, era maior que o público da Expoagro que vai lá interessados na em ver cavalo, vaca, carneiro....99% dos frequentadores da Expoagro vai pelo show musical.Se colocasse Bruno e Marrone pra cantar no Champagnat, claro que a exposição de orquídeas precisaria ser realizada num espaço bem maior.
-
Antonio Carlos 2 dias atrásPassa a concessão pros caras da tapioca que eles fazem a coisa acontecer, a cerveja compra dos padres que compraram 10 vezes mais nas quermesse com desconto de 70% de imposto. Põe linha de ônibus exclusiva do paulistano, leporace, aeroporto, esmeralda pra levar o gado que vai ser sucesso nas paradas. Chama a Ana Castela tbm pra animar o forró...