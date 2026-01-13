A Expoagro Franca 2026 enfrenta mais um impasse e reforça a dificuldade do município em contratar uma empresa para a realização da parte artística do evento. Entre esta segunda-feira, 12, e terça-feira, 13, as duas primeiras empresas vencedoras no processo licitatório desistiram oficialmente, pedindo a própria desclassificação.

A primeira colocada, 3L Produções Artísticas Ltda., de Barra Velha (SC), havia sido considerada vencedora com lance de R$ 279.903,81. Após essa etapa, a Comissão de Licitação solicitou a documentação necessária para habilitação, etapa que antecede a homologação e demais trâmites burocráticos do certame. No entanto, a empresa não apresentou os documentos exigidos e formalizou pedido de desclassificação.

Antes mesmo da desistência oficial, a equipe do Portal GCN/Rede Sampi entrou em contato com a empresa para saber se daria continuidade ao processo e se já possuía uma grade pré-definida de shows. Na ocasião, o representante Marcelo Melies afirmou que a empresa participava simultaneamente de licitações em diferentes cidades do país e que já havia sido habilitada em outro município. “Estamos avaliando se vamos dar andamento na licitação de Franca ou se vamos ficar apenas com essa outra, porque atender dois eventos desse porte, em estados diferentes, acaba ficando inviável”, explicou.