Contratou Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Economia do governo Temer, para o mesmo comitê com o mesmo valor.

A peça mais ousada: contratou o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes do STF. O contrato era de R$ 129 milhões em três anos — R$ 3,6 milhões mensais de 2024 a 2027. Não era consultoria. Era hipoteca. Representação jurídica contra investigações do Banco Central, da Receita Federal, da Polícia Federal, do Congresso Nacional, do MPF. Qualquer que fosse o órgão que atacasse, Viviane Barci ocuparia a defesa. E Alexandre de Moraes conheceria os detalhes da estratégia pelo cafezinho com a esposa.

Havia também Augusto Arruda Botelho. Ex-secretário de Justiça do governo Lula, ícone da "defesa da democracia" nos jornais, agora advogado de um dos diretores do banco (Luiz Antonio Bull, director de compliance). Botelho viajava em jatos particulares com o ministro Dias Toffoli, justamente o relator de processos do Master no STF. Em 28 e 30 de novembro de 2025, ambos embarcaram no jato do empresário Luiz Osvaldo Pastore (ex-senador) para assistir a final da Copa Libertadores. Botelho declararia em redes sociais que eram "apenas torcedores" do Palmeiras. O ministro Toffoli não se manifestaria publicamente, mas teria alegado a interlocutores que é amigo de Pastore há anos. A companhia fortuita de um ministro relator com o advogado de um dos investigados em uma viagem de lazer parecia ser, para ambos, coincidência suficiente para dormir bem. Dois dias após a viagem, Toffoli decretou sigilo da ação envolvendo o Master.