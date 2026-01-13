A família Neoral respira um pouco mais aliviada neste início de semana. Iaroslav Filho, de 26 anos, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferido para um quarto no Hospital do Coração, em Franca. O atleta havia sido internado no último sábado, 10, data que marcava exatamente um mês da morte de seu irmão, Iranslav Neoral.

Segundo informações divulgadas pela família nesta segunda-feira, 12, Iaroslav passou por uma bateria de exames detalhados para investigar as fortes dores no peito que motivaram a internação.

Os resultados trouxeram tranquilidade: o cateterismo apontou que as artérias estão limpas e o ecocardiograma também teve resultado negativo para alterações cardíacas. Além disso, o exame toxicológico realizado também deu negativo.