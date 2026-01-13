A família Neoral respira um pouco mais aliviada neste início de semana. Iaroslav Filho, de 26 anos, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferido para um quarto no Hospital do Coração, em Franca. O atleta havia sido internado no último sábado, 10, data que marcava exatamente um mês da morte de seu irmão, Iranslav Neoral.
Segundo informações divulgadas pela família nesta segunda-feira, 12, Iaroslav passou por uma bateria de exames detalhados para investigar as fortes dores no peito que motivaram a internação.
Os resultados trouxeram tranquilidade: o cateterismo apontou que as artérias estão limpas e o ecocardiograma também teve resultado negativo para alterações cardíacas. Além disso, o exame toxicológico realizado também deu negativo.
O jovem segue internado realizando exames de sangue periódicos e aguarda agora a realização de uma ressonância magnética para um diagnóstico mais preciso sobre a origem das dores.
Entenda o caso
A internação de Iaroslav gerou grande comoção e apreensão em Franca, visto que a família ainda vive o luto recente pela perda de Iranslav, de 24 anos. O caçula faleceu no dia 10 de dezembro após sofrer paradas cardíacas, depois de um primeiro atendimento na UPA onde não foram identificados sinais de infarto inicialmente.
No sábado, Iaroslav começou a passar mal no mesmo horário em que o irmão havia falecido, o que levou a família a agir rápido e buscar o hospital. Inicialmente, exames de sangue haviam detectado alterações, motivando a precaução da equipe médica.
Corrente de Oração
Nas redes sociais, a mobilização continua. A família agradeceu o apoio e pediu que a corrente de orações permaneça até a recuperação total do atleta da equipe Alicerce Jiu-Jítsu. "Continuem com as orações, para que ele saia totalmente curado", pediu a família.
