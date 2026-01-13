A Secretaria de Esporte e Cultura de Franca, em parceria com a Sociedade Esportiva Franca e produção da Torneio de Jogos, abriu as inscrições para a 5ª edição do e-Games, o campeonato oficial de jogos online da cidade. Os interessados em participar têm até o dia 1º de fevereiro para garantir uma vaga.

A competição é totalmente gratuita e voltada exclusivamente para residentes em Franca. Nesta edição, os jogadores poderão disputar o título em três modalidades populares: Free Fire, Rocket League e Minecraft. A organização ressalta que cada competidor só pode se inscrever em uma única modalidade.

Como se inscrever

O cadastro deve ser realizado pelo site oficial https://egamesfranca.com.br . No ato da inscrição, é necessário ter em mãos documentos pessoais e um comprovante de residência atualizado.