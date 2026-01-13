A Secretaria de Esporte e Cultura de Franca, em parceria com a Sociedade Esportiva Franca e produção da Torneio de Jogos, abriu as inscrições para a 5ª edição do e-Games, o campeonato oficial de jogos online da cidade. Os interessados em participar têm até o dia 1º de fevereiro para garantir uma vaga.
A competição é totalmente gratuita e voltada exclusivamente para residentes em Franca. Nesta edição, os jogadores poderão disputar o título em três modalidades populares: Free Fire, Rocket League e Minecraft. A organização ressalta que cada competidor só pode se inscrever em uma única modalidade.
Como se inscrever
O cadastro deve ser realizado pelo site oficial
Para menores de 18 anos, a inscrição deve ser feita obrigatoriamente pelo responsável legal, que precisa estar ciente das regras do jogo e da competição.
Cronograma e etapas
O campeonato será dividido em fases ao longo do ano, culminando em uma grande final presencial.
- 1ª Etapa: Jogos de 9 a 15 de fevereiro (Final em 20/02);
- 2ª Etapa: Prevista para maio;
- 3ª Etapa: Prevista para julho e agosto;
- Grande Final: Presencial em novembro.
Após o encerramento das inscrições, será realizado o sorteio dos grupos. As datas, horários e chaves serão divulgados em grupos de WhatsApp criados pela organização para comunicação direta com os atletas.
Sobre os jogos
- Free Fire: focado em trabalho em equipe e estratégia de sobrevivência no mapa.
- Rocket League: mistura velocidade e habilidade com a bola, exigindo reflexos rápidos.
- Minecraft: desafia a criatividade e a capacidade de construção dos participantes.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.