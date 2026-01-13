15 de janeiro de 2026
Atenção gamers: estão abertas as inscrições para o 5º e-Games

Por Pedro Dartibale | da Redação
Sampi/Franca
Campeonato de Jogos Online acontecerá em Franca
A Secretaria de Esporte e Cultura de Franca, em parceria com a Sociedade Esportiva Franca e produção da Torneio de Jogos, abriu as inscrições para a 5ª edição do e-Games, o campeonato oficial de jogos online da cidade. Os interessados em participar têm até o dia 1º de fevereiro para garantir uma vaga.

A competição é totalmente gratuita e voltada exclusivamente para residentes em Franca. Nesta edição, os jogadores poderão disputar o título em três modalidades populares: Free Fire, Rocket League e Minecraft. A organização ressalta que cada competidor só pode se inscrever em uma única modalidade.

Como se inscrever

O cadastro deve ser realizado pelo site oficial https://egamesfranca.com.br. No ato da inscrição, é necessário ter em mãos documentos pessoais e um comprovante de residência atualizado.

Para menores de 18 anos, a inscrição deve ser feita obrigatoriamente pelo responsável legal, que precisa estar ciente das regras do jogo e da competição.

Cronograma e etapas

O campeonato será dividido em fases ao longo do ano, culminando em uma grande final presencial.

  • 1ª Etapa: Jogos de 9 a 15 de fevereiro (Final em 20/02);
  • 2ª Etapa: Prevista para maio;
  • 3ª Etapa: Prevista para julho e agosto;
  • Grande Final: Presencial em novembro.

Após o encerramento das inscrições, será realizado o sorteio dos grupos. As datas, horários e chaves serão divulgados em grupos de WhatsApp criados pela organização para comunicação direta com os atletas.

Sobre os jogos

  • Free Fire: focado em trabalho em equipe e estratégia de sobrevivência no mapa.
  • Rocket League: mistura velocidade e habilidade com a bola, exigindo reflexos rápidos.
  • Minecraft: desafia a criatividade e a capacidade de construção dos participantes.

