Veja o obituário desta segunda-feira, 12, em Franca:

Nome: Ana Maria Nascimento

Idade: Não informado

Local do velório: Velório Municipal de Cássia (MG)

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cássia (MG)

Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Aparecida Norma Joazeiro Viveiros

Idade: Não informado

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Pedregulho

Horário previsto do sepultamento: 13h