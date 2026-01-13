Veja o obituário desta segunda-feira, 12, em Franca:
Nome: Ana Maria Nascimento
Idade: Não informado
Local do velório: Velório Municipal de Cássia (MG)
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cássia (MG)
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Aparecida Norma Joazeiro Viveiros
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Pedregulho
Horário previsto do sepultamento: 13h
