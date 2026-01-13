A Polícia Civil de Serrana concluiu o inquérito que apura a morte de Ana Alice Santos França, de 11 anos, ocorridos em novembro de 2025. Douglas Júnior Nogueira, padrasto da criança, foi indiciado e é apontado como o único suspeito do crime. Ele está preso desde a época dos fatos e nega qualquer envolvimento.

De acordo com a polícia, a prisão preventiva de Douglas pode ser decretada nos próximos dias, conforme o andamento do processo. Nesta segunda-feira, 12, o delegado responsável pela investigação, Marcelo Melo de Lima Garcia, apresentou detalhes das provas reunidas ao longo das apurações.

Segundo o delegado, um dos principais pontos que levaram ao indiciamento foram as contradições encontradas nos depoimentos prestados pelo suspeito. Douglas foi ouvido em duas ocasiões diferentes e, conforme a polícia, apresentou versões que não batiam entre si.