A Polícia Civil de Serrana concluiu o inquérito que apura a morte de Ana Alice Santos França, de 11 anos, ocorridos em novembro de 2025. Douglas Júnior Nogueira, padrasto da criança, foi indiciado e é apontado como o único suspeito do crime. Ele está preso desde a época dos fatos e nega qualquer envolvimento.
De acordo com a polícia, a prisão preventiva de Douglas pode ser decretada nos próximos dias, conforme o andamento do processo. Nesta segunda-feira, 12, o delegado responsável pela investigação, Marcelo Melo de Lima Garcia, apresentou detalhes das provas reunidas ao longo das apurações.
Segundo o delegado, um dos principais pontos que levaram ao indiciamento foram as contradições encontradas nos depoimentos prestados pelo suspeito. Douglas foi ouvido em duas ocasiões diferentes e, conforme a polícia, apresentou versões que não batiam entre si.
Enquanto isso, os depoimentos de testemunhas e demais informações coletadas durante a investigação foram considerados coerentes e compatíveis, reforçando a linha seguida pela Polícia Civil.
Outro fator que chamou a atenção dos investigadores foi a atitude do padrasto no momento em que encontrou a menina. Conforme a polícia, Douglas chegou a gravar imagens da forma como a criança estava, em vez de prestar socorro imediato. Essa conduta foi considerada relevante para o avanço das investigações.
Com a conclusão do inquérito, o caso segue agora para análise da Justiça.
