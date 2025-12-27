As férias em Franca prometem ser movimentadas. A partir do dia 3 de janeiro, o Sesc, localizado na avenida Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 3.071, dá a largada na 31ª edição do projeto Sesc Verão. Com o tema "Esporte é Movimento", a unidade oferecerá uma agenda gratuita até o dia 16 de fevereiro.

O objetivo deste ano é convidar a população a enxergar o esporte além da competição: como expressão corporal, bem-estar e conexão. Para isso, a programação mistura desde práticas zen, como Yoga e Chi Kung, até esportes radicais e encontros com ídolos do esporte nacional.

Encontro com campeões

Um dos atrativos da edição 2026 são as "vivências", onde o público pode interagir e aprender com atletas consagrados. Três nomes estão confirmados para Franca: