As férias em Franca prometem ser movimentadas. A partir do dia 3 de janeiro, o Sesc, localizado na avenida Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 3.071, dá a largada na 31ª edição do projeto Sesc Verão. Com o tema "Esporte é Movimento", a unidade oferecerá uma agenda gratuita até o dia 16 de fevereiro.
O objetivo deste ano é convidar a população a enxergar o esporte além da competição: como expressão corporal, bem-estar e conexão. Para isso, a programação mistura desde práticas zen, como Yoga e Chi Kung, até esportes radicais e encontros com ídolos do esporte nacional.
Encontro com campeões
Um dos atrativos da edição 2026 são as "vivências", onde o público pode interagir e aprender com atletas consagrados. Três nomes estão confirmados para Franca:
- Gabrielzinho (Natação): o nadador paralímpico estará na cidade no dia 10/01 para compartilhar sua trajetória de inclusão e superação.
- Marcel Stürmer (Patinação): referência da patinação artística no Brasil, ele fará uma apresentação e aula prática no dia 11/01.
- Josy Souza (Futevôlei): a tricampeã mundial comanda as atividades na areia em 24/01.
Aventura e água
A piscina e o campo do Sesc serão transformados. Quem gosta de água poderá experimentar caiaque, stand-up paddle e até bolhas aquáticas (aquelas esferas gigantes onde se entra). Para estas atividades, é obrigatório ter a Credencial Plena e exame dermatológico em dia.
Já no campo e nas quadras, as novidades incluem tiro com arco, flagball (derivado do futebol americano) e tchoukball.
Guia completo da programação
Confira abaixo o cronograma detalhado das atividades em Franca para se planejar:
Bem-estar e corpo
-
Chi Kung (Arte milenar chinesa):
-
Quando: Sábados (3 a 31/01), das 10h30 às 11h45.
-
Onde: Convivência.
Prana Yoga:
-
Quando: Domingos (4 a 25/01), das 10h30 às 12h.
Onde: Convivência.
Hidroginástica de Verão:
-
Quando: Domingos (4/01 a 8/02), das 11h às 12h.
Onde: Piscina (necessário exame dermatológico).
Caminhada com Banho de Floresta:
-
Quando: Dia 25/01 (Domingo), das 7h às 12h.
Onde: Parque dos Trabalhadores (Ponto de encontro no estacionamento próx. ao Procon).
Obs: Inscrições online a partir de 14/1.
Atividades aquáticas
-
Caiaque:
-
Quando: 3 a 11/1. Terça a sexta (14h-21h), Sáb/Dom (13h-18h).
Bolhas Aquáticas:
-
Quando: 13 a 25/01. Terça a sexta (14h-21h), Sáb/Dom (13h-18h).
Stand Up Paddle:
-
Quando: 27/1 a 08/2. Terça a sexta (14h-21h), Sáb/Dom (13h-18h).
Natação com Gabrielzinho:
-
Quando: 10/1 (Sábado), das 15h às 18h.
Skate e patins
-
Vem Patinar (Pista livre):
-
Quando: 3/1 a 11/02. Terça a sexta (14h-21h), Sáb/Dom (10h30-18h).
-
Onde: Ginásio (trazer meias; o Sesc empresta os patins).
Aula Espetáculo com Marcel Stürmer:
-
Quando: 11/1 (Domingo), 16h às 18h.
Oficina de Skate Artesanal (Shape e Suporte):
-
Quando: 24 e 25/01. Diversos horários (retirar senha 30 min antes).
Esportes e jogos
-
Corrida e Caminhada Colinas do Sesc:
-
Quando: 3/1 (Domingo), 10h às 11h30. (Inscrições online dia 24/12).
Tiro com Arco:
-
Quando: 6 a 11/01. Terça a sexta (14h-18h), Sáb/Dom (11h-18h).
Futmesa:
-
Quando: 6 a 11/01.
Flagball:
-
Quando: 13 a 18/01.
Tchoukball:
-
Quando: 20 a 25/01.
Ritmos - Trilhas Sonoras (Dança):
-
Quando: Terças e quintas (6 a 29/01), às 19h30.
Torneios de verão (Sábados e Domingos)
- Vôlei de Praia: 10/01 (Masculino) e 11/01 (Feminino).
- Beach Tênis: 17/01 (Misto) e 18/01 (Duplas Masc/Fem).
- Futevôlei com Josy Souza: 24/01.
- Futebol Soçaite: 31/01 (Feminino) e 1/2 (Masculino).
-
Obs: Inscrições para os torneios feitas no local, 30 min antes.
-
Oficinas criativas
- Ateliê Aberto: Stencil em Movimento: Personalização de camisetas. Dias 08, 21 e 23/01.
- Marcenaria Infantil (Minibasquete): Dias 31/01 e 01/02.
