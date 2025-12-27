29 de dezembro de 2025
Sesc Franca abre temporada de verão com atividades gratuitas

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
As férias em Franca prometem ser movimentadas. A partir do dia 3 de janeiro, o Sesc, localizado na avenida Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 3.071, dá a largada na 31ª edição do projeto Sesc Verão. Com o tema "Esporte é Movimento", a unidade oferecerá uma agenda gratuita até o dia 16 de fevereiro.

O objetivo deste ano é convidar a população a enxergar o esporte além da competição: como expressão corporal, bem-estar e conexão. Para isso, a programação mistura desde práticas zen, como Yoga e Chi Kung, até esportes radicais e encontros com ídolos do esporte nacional.

Encontro com campeões

Um dos atrativos da edição 2026 são as "vivências", onde o público pode interagir e aprender com atletas consagrados. Três nomes estão confirmados para Franca:

  • Gabrielzinho (Natação): o nadador paralímpico estará na cidade no dia 10/01 para compartilhar sua trajetória de inclusão e superação.
  • Marcel Stürmer (Patinação): referência da patinação artística no Brasil, ele fará uma apresentação e aula prática no dia 11/01.
  • Josy Souza (Futevôlei): a tricampeã mundial comanda as atividades na areia em 24/01.

Aventura e água

A piscina e o campo do Sesc serão transformados. Quem gosta de água poderá experimentar caiaque, stand-up paddle e até bolhas aquáticas (aquelas esferas gigantes onde se entra). Para estas atividades, é obrigatório ter a Credencial Plena e exame dermatológico em dia.

Já no campo e nas quadras, as novidades incluem tiro com arco, flagball (derivado do futebol americano) e tchoukball.

Guia completo da programação

Confira abaixo o cronograma detalhado das atividades em Franca para se planejar:

Bem-estar e corpo

  • Chi Kung (Arte milenar chinesa):

    • Quando: Sábados (3 a 31/01), das 10h30 às 11h45.

  • Onde: Convivência.

  • Prana Yoga:

    • Quando: Domingos (4 a 25/01), das 10h30 às 12h.

  • Onde: Convivência.

  • Hidroginástica de Verão:

    • Quando: Domingos (4/01 a 8/02), das 11h às 12h.

  • Onde: Piscina (necessário exame dermatológico).

  • Caminhada com Banho de Floresta:

    • Quando: Dia 25/01 (Domingo), das 7h às 12h.

  • Onde: Parque dos Trabalhadores (Ponto de encontro no estacionamento próx. ao Procon).

  • Obs: Inscrições online a partir de 14/1.

    • Atividades aquáticas

    • Caiaque:

    • Quando: 3 a 11/1. Terça a sexta (14h-21h), Sáb/Dom (13h-18h).

  • Bolhas Aquáticas:

    • Quando: 13 a 25/01. Terça a sexta (14h-21h), Sáb/Dom (13h-18h).

  • Stand Up Paddle:

    • Quando: 27/1 a 08/2. Terça a sexta (14h-21h), Sáb/Dom (13h-18h).

  • Natação com Gabrielzinho:

    • Quando: 10/1 (Sábado), das 15h às 18h.

    Skate e patins

    • Vem Patinar (Pista livre):

      • Quando: 3/1 a 11/02. Terça a sexta (14h-21h), Sáb/Dom (10h30-18h).

  • Onde: Ginásio (trazer meias; o Sesc empresta os patins).

  • Aula Espetáculo com Marcel Stürmer:

    • Quando: 11/1 (Domingo), 16h às 18h.

  • Oficina de Skate Artesanal (Shape e Suporte):

    • Quando: 24 e 25/01. Diversos horários (retirar senha 30 min antes).

    • Esportes e jogos

    • Corrida e Caminhada Colinas do Sesc:

    • Quando: 3/1 (Domingo), 10h às 11h30. (Inscrições online dia 24/12).

  • Tiro com Arco:

    • Quando: 6 a 11/01. Terça a sexta (14h-18h), Sáb/Dom (11h-18h).

  • Futmesa:

    • Quando: 6 a 11/01.

  • Flagball:

    • Quando: 13 a 18/01.

  • Tchoukball:

    • Quando: 20 a 25/01.

  • Ritmos - Trilhas Sonoras (Dança):

    • Quando: Terças e quintas (6 a 29/01), às 19h30.

    • Torneios de verão (Sábados e Domingos)

    • Vôlei de Praia: 10/01 (Masculino) e 11/01 (Feminino).
    • Beach Tênis: 17/01 (Misto) e 18/01 (Duplas Masc/Fem).
    • Futevôlei com Josy Souza: 24/01.
    • Futebol Soçaite: 31/01 (Feminino) e 1/2 (Masculino).

      • Obs: Inscrições para os torneios feitas no local, 30 min antes.

    Oficinas criativas

    • Ateliê Aberto: Stencil em Movimento: Personalização de camisetas. Dias 08, 21 e 23/01.
    • Marcenaria Infantil (Minibasquete): Dias 31/01 e 01/02.

