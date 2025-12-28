O pequeno Brenno Jorge Betiati de 4 anos que caiu do 10° andar do apartamento onde mora na tarde deste sábado, 27, passou por cirurgia nas pernas e segue internado na UTI da Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE) em Ribeirão Preto. Apesar da gravidade do acidente, Brenno não corre risco de morte.

Um boletim de ocorrência foi registrado logo após o acidente. Brenno estava no apartamento na rua Marechal Deodoro, com os pais, quando caiu do banheiro.

Segundo o boletim de ocorrência, o pequeno que tem autismo não verbal, possivelmente bateu em alguma coisa durante, que fez com que amortecesse a queda.