29 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca
LUTO

Veja o obituário deste sábado em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
Cemitério da Saudade, em Franca
Veja o obituário deste sábado, 27, em Franca:

Nome: José Celio Pucci Goulart de Andrade
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: João Delfino de Oliveira
Idade: Não informada
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Valtercides Paulino da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Leporace, sala 1
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Francisco Antonio de Freitas
Idade: Não informada
Local do velório: São vicente, sala 09 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h

