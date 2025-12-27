Veja o obituário deste sábado, 27, em Franca:
Nome: José Celio Pucci Goulart de Andrade
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: João Delfino de Oliveira
Idade: Não informada
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Valtercides Paulino da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Leporace, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Francisco Antonio de Freitas
Idade: Não informada
Local do velório: São vicente, sala 09
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.