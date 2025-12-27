A Polícia Militar localizou e apreendeu uma Volkswagen Saveiro furtada na noite dessa sexta-feira, 26, em Ituverava, na região de Franca. O carro circulava pela cidade com sinais de adulteração e foi identificado como um possível "dublê".
Segundo a Polícia Militar, eles receberam informações de que uma Saveiro com indícios de irregularidades estaria trafegando pelo município. Durante o patrulhamento, o veículo foi localizado e o motorista, abordado.
Na vistoria, os militares identificaram inconsistências no chassi, o que levantou suspeitas sobre a autenticidade da Saveiro.
Após uma verificação mais detalhada, constatou-se que o veículo era produto de furto registrado neste ano em Ribeirão Preto.
A ocorrência foi encaminhada à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava. No local, o boletim de ocorrência foi registrado pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
O carro foi apreendido. O homem envolvido na ocorrência foi ouvido e, em seguida, liberado, permanecendo à disposição da Justiça.
