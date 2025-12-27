A Polícia Militar localizou e apreendeu uma Volkswagen Saveiro furtada na noite dessa sexta-feira, 26, em Ituverava, na região de Franca. O carro circulava pela cidade com sinais de adulteração e foi identificado como um possível "dublê".

Segundo a Polícia Militar, eles receberam informações de que uma Saveiro com indícios de irregularidades estaria trafegando pelo município. Durante o patrulhamento, o veículo foi localizado e o motorista, abordado.

Na vistoria, os militares identificaram inconsistências no chassi, o que levantou suspeitas sobre a autenticidade da Saveiro.