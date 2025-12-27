Um motociclista foi perseguido pela Polícia Militar e teve a moto apreendida na noite desta sexta-feira, 26, em Cristais Paulista, após desobedecer a uma ordem de parada durante patrulhamento preventivo.

Segundo a corporação, equipes realizavam uma ação com foco em motocicletas quando identificaram o condutor, que ignorou a ordem de parada e fugiu, dando início a um acompanhamento pelas vias da cidade.

Após a abordagem, os policiais constataram que o motociclista não possuía habilitação e que a documentação da moto estava irregular. Ainda de acordo com a Polícia Militar, durante a fuga, o condutor colocou em risco a segurança de pedestres e de outros motoristas.