Um carro pegou fogo na manhã deste domingo, 14, na avenida Geralda Rocha Silva, no bairro Vicente Leporace I, em Franca, nas proximidades do número 2.250. O caso foi registrado nas primeiras horas do dia e mobilizou equipes de emergência.

Segundo informações apuradas, moradores avistaram o veículo atravessado na via e em chamas por volta das 5h40, causando apreensão na região. O automóvel seguia no sentido do residencial Meirelles quando o motorista perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste. Após o impacto, o carro acabou pegando fogo e ficou destruído.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas. De acordo com a Polícia Militar, dois homens estavam no veículo no momento do acidente. Um deles não sofreu ferimentos, enquanto o outro foi socorrido e encaminhado ao hospital.