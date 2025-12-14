15 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ACIDENTE

Batida em poste provoca incêndio em carro em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Carro em chamas após bater em poste
Carro em chamas após bater em poste

Um carro pegou fogo na manhã deste domingo, 14, na avenida Geralda Rocha Silva, no bairro Vicente Leporace I, em Franca, nas proximidades do número 2.250. O caso foi registrado nas primeiras horas do dia e mobilizou equipes de emergência.

Segundo informações apuradas, moradores avistaram o veículo atravessado na via e em chamas por volta das 5h40, causando apreensão na região. O automóvel seguia no sentido do residencial Meirelles quando o motorista perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste. Após o impacto, o carro acabou pegando fogo e ficou destruído.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas. De acordo com a Polícia Militar, dois homens estavam no veículo no momento do acidente. Um deles não sofreu ferimentos, enquanto o outro foi socorrido e encaminhado ao hospital.

Um boletim de ocorrência foi registrado e as causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários