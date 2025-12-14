Veja o obituário deste domingo, 14, em Franca:
Nome: Terezinha Maria de Jesus
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Odília Barbosa de Melo
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Capetinga (MG)
Horário previsto do sepultamento: 9h
Nome: Benedito de Souza Barbosa
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: José Gabriel da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: José Ferreira dos Santos
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Ribeirão Corrente
Horário previsto do sepultamento: 15h30
Nome: Maria Aparecida da Costa
Idade: 58 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
