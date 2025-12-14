Veja o obituário deste domingo, 14, em Franca:

Nome: Terezinha Maria de Jesus

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Odília Barbosa de Melo

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Capetinga (MG)

Horário previsto do sepultamento: 9h