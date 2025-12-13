14 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
BASQUETE

Aspa vence o Sesi Franca e fecha 2025 com campanha histórica

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Time da Aspa que enfrentou o Sesi Franca
Time da Aspa que enfrentou o Sesi Franca

O Instituto Aspa encerrou a temporada 2025 em grande estilo no basquete Sub-12. No sábado, 13, a equipe venceu o Sesi Franca na final da Liga Regional e confirmou uma campanha histórica, marcada por desempenho consistente, títulos importantes e forte trabalho de formação esportiva e humana.

Na decisão, o Aspa impôs o ritmo desde os primeiros minutos, com defesa sólida e ataque eficiente, controlando a partida e garantindo a vitória diante de um tradicional adversário do basquete francano. O resultado coroou um ano de destaque e consolidou o time entre os principais da categoria na região e no Estado.

Com o triunfo, o Instituto Aspa fechou o ano com conquistas expressivas: título de campeão regional Sub-12, campeão do Torneio do Chuí – Série Prata, terceiro lugar no Campeonato Estadual e vice-campeonato do Interior. Mais do que os troféus, os resultados refletem um trabalho contínuo de base, disciplina e desenvolvimento integral dos atletas.

O técnico Jamil foi um dos grandes destaques da temporada. Reconhecido pelo trabalho de formação, o treinador tem sido fundamental na construção de uma equipe competitiva, baseada em valores, respeito e aprendizado, indo além dos resultados dentro de quadra.

A campanha vitoriosa também contou com o apoio das famílias, da comissão técnica e dos parceiros do projeto. O Instituto Aspa segue fortalecendo sua trajetória no basquete, honrando a tradição esportiva de Franca e reafirmando seu compromisso em formar atletas e cidadãos com propósito.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários