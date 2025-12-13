O Instituto Aspa encerrou a temporada 2025 em grande estilo no basquete Sub-12. No sábado, 13, a equipe venceu o Sesi Franca na final da Liga Regional e confirmou uma campanha histórica, marcada por desempenho consistente, títulos importantes e forte trabalho de formação esportiva e humana.
Na decisão, o Aspa impôs o ritmo desde os primeiros minutos, com defesa sólida e ataque eficiente, controlando a partida e garantindo a vitória diante de um tradicional adversário do basquete francano. O resultado coroou um ano de destaque e consolidou o time entre os principais da categoria na região e no Estado.
Com o triunfo, o Instituto Aspa fechou o ano com conquistas expressivas: título de campeão regional Sub-12, campeão do Torneio do Chuí – Série Prata, terceiro lugar no Campeonato Estadual e vice-campeonato do Interior. Mais do que os troféus, os resultados refletem um trabalho contínuo de base, disciplina e desenvolvimento integral dos atletas.
O técnico Jamil foi um dos grandes destaques da temporada. Reconhecido pelo trabalho de formação, o treinador tem sido fundamental na construção de uma equipe competitiva, baseada em valores, respeito e aprendizado, indo além dos resultados dentro de quadra.
A campanha vitoriosa também contou com o apoio das famílias, da comissão técnica e dos parceiros do projeto. O Instituto Aspa segue fortalecendo sua trajetória no basquete, honrando a tradição esportiva de Franca e reafirmando seu compromisso em formar atletas e cidadãos com propósito.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.