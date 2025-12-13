O Instituto Aspa encerrou a temporada 2025 em grande estilo no basquete Sub-12. No sábado, 13, a equipe venceu o Sesi Franca na final da Liga Regional e confirmou uma campanha histórica, marcada por desempenho consistente, títulos importantes e forte trabalho de formação esportiva e humana.

Na decisão, o Aspa impôs o ritmo desde os primeiros minutos, com defesa sólida e ataque eficiente, controlando a partida e garantindo a vitória diante de um tradicional adversário do basquete francano. O resultado coroou um ano de destaque e consolidou o time entre os principais da categoria na região e no Estado.

Com o triunfo, o Instituto Aspa fechou o ano com conquistas expressivas: título de campeão regional Sub-12, campeão do Torneio do Chuí – Série Prata, terceiro lugar no Campeonato Estadual e vice-campeonato do Interior. Mais do que os troféus, os resultados refletem um trabalho contínuo de base, disciplina e desenvolvimento integral dos atletas.