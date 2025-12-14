A coleta seletiva em Franca está disponível semanalmente, conforme divulgado em calendário no último mês. O que a grande maioria não sabe é que a seletividade dessa coleta vai muito além do que simplesmente plástico, papel, metal e vidro.

A reportagem do Portal GCN esteve na Cooperfran, no Distrito Industrial, na quinta-feira, 11. No local, diversos processos de reciclagem ocorriam e muitos resíduos sequer eram selecionados, por não fazer parte do processo de reciclagem.

Segundo a presidente da Cooperfran, Diana Angélica de Bastos, a instituição tem recebido mensalmente ao menos 60 toneladas de resíduos que não são recicláveis. O motivo para isso seria a falta de conscientização das pessoas sobre o descarte correto.