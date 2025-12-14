A coleta seletiva em Franca está disponível semanalmente, conforme divulgado em calendário no último mês. O que a grande maioria não sabe é que a seletividade dessa coleta vai muito além do que simplesmente plástico, papel, metal e vidro.
A reportagem do Portal GCN esteve na Cooperfran, no Distrito Industrial, na quinta-feira, 11. No local, diversos processos de reciclagem ocorriam e muitos resíduos sequer eram selecionados, por não fazer parte do processo de reciclagem.
Segundo a presidente da Cooperfran, Diana Angélica de Bastos, a instituição tem recebido mensalmente ao menos 60 toneladas de resíduos que não são recicláveis. O motivo para isso seria a falta de conscientização das pessoas sobre o descarte correto.
Materiais como tecidos, silk de gráfica, embalagens de café, salgadinho, bolacha, entre outros, não são material reciclável.
“Muitas vezes as pessoas confundem, porque na própria embalagem está escrito que é 100% reciclável, só que isso não procede. Às vezes o material pode ser reciclado mas ele não tem reciclabilidade”, explicou Diana.
Que tipo de material não é reciclável?
Diana fez uma seleção de materiais presentes na Cooperfran que normalmente as pessoas pensam que são recicláveis e, na verdade, não são. Confira:
- Embalagem de ovo (a parte de cima e a debaixo); a parte de cima, quando você queima ela, ela acaba virando uma poeira/fumaça, se dissolvendo. Já a parte debaixo, Diana até mesmo sugere um teste.
“Se vocês quiserem fazer um teste na casa de vocês, peguem esse material e podem molhar, vai fazer que nem aquele algodão doce, sumir. As indústrias não compram, infelizmente esse material some depois de molhado”, explicou o porquê da não reciclabilidade.
- Embalagem de macarrão, lasanha, entre outros; chamada de BOPP, é um plástico que faz barulho, não tem reciclabilidade, pela mesma razão da embalagem de ovo; ao queimar, ele não forma uma liga, como normalmente deveria, e sim um conjunto de cinzas.
- Embalagem de Café; por possuir diversas camadas de componentes diferentes, Diana citou que não existe tecnologia no mundo que consegue reciclar esse tipo de embalagem.
- Plástico de Silk utilizado em gráficas; Diana relatou que o material tem chegado de toneladas na Cooperfran, porém, não é reciclável, sendo um material muito pesado que tem causado muito volume nos rejeitos da cooperativa, seguindo a mesma linha da embalagem de café.
- Materiais que vem sujo; estes, que vem sujo de comida, de fezes, urina, não são materiais recicláveis. Eles acabam sendo contaminados e perdem sua reciclabilidade.
- Garrafas de leite e semelhantes; contendo ao menos três componentes, ela se enquadra na mesma situação da embalagem de café, não tendo tecnologia que consiga separar os componentes para a reciclagem, portanto, o material acaba sendo lixo orgânico.
- Embalagens de salgadinhos, bolachas; são embalagens metalizadas. Essas embalagens não tem reciclagem. Apesar de estar escrito que é reciclável, não é.
“O material recebido não reciclável nos causa um transtorno muito grande, porque atrapalha a triagem na esteira e aumenta muito o volume do nosso rejeito (material não reciclável)”, contou.
Diana pede a colaboração de todos em prol da conscientização da reciclabilidade de cada material, para que, assim, o rejeito recebido pela cooperativa diminua.
Informações sobre a coleta seletiva
Vale lembrar que a coletiva seletiva tem dias específicos de passagem em Franca em casa bairro, com o caminhão muito semelhante ao caminhão da coleta orgânica, então é necessário que a população fique atenta ao dia de descarte correto. Os bairros e dias da coleta seletiva podem ser conferidos em matéria do Portal GCN clicando aqui.
Quem quiser levar seus resíduos diretamente à Cooperfran, a prática também é permitida. A cooperativa fica na avenida Orlando Serafini, 5965, no Distrito Industrial Antônio Dellatorre, em Franca.
