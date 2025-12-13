O TRE (Tribunal Regional Eleitoral), de São Paulo, julgou improcedente o processo contra o vereador Fransérgio Garcia (PL) por abuso de poder econômico durante a campanha eleitoral de 2024. O julgamento da ação proposta pelo Ministério Público de Franca foi realizado na quinta-feira, 11, em São Paulo.

O MP havia apontado irregularidades em relação aos valores gastos na campanha do candidato e encaminhado parecer à Justiça Eleitoral. De acordo com a Lei Eleitoral, um candidato poderia autofinanciar sua campanha com apenas 10% do total estipulado para o município, que era de até R$ 86.975,53. Portanto, a doação para si próprio corresponderia até R$ 8.697,55. Fransérgio doou R$ 26.500.

No entanto, o Tribunal destacou que os valores classificados como "extrapolando" em R$ 17.802,45, não caracterizam abuso de poder econômico, negando o provimento ao recurso por unanimidade.