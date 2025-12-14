O "Dezembro Lilás", campanha nacional de combate à violência contra a mulher, chega à sua reta final em 2025 evidenciando um país de extremos. Se por um lado instituições lançam tecnologias inéditas de proteção e leis de reparação física, por outro, o Brasil enfrenta os números mais sangrentos desde a tipificação do feminicídio, com uma violência que se tornou endêmica e cruel.

Em Franca, o reflexo desse cenário é imediato: segundo a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), a cada três dias, uma pessoa é presa na cidade por violência contra mulheres ou crianças, exigindo do poder público uma ampliação urgente da rede de acolhimento.

O mapa da tragédia: 2024 e 2025 sob alerta vermelho

Os dados consolidados desenham uma crise de segurança pública. O ano de 2024 encerrou com o maior número de feminicídios da história do país desde 2015, contabilizando 1.450 brasileiras assassinadas pelo simples fato de serem mulheres.