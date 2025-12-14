O ex-repórter da TV Globo Marcelo Canellas publicou na terça-feira, 9, um vídeo gravado em Franca (veja no final do texto), mostrando o Teatro Judas Iscariotes e contando sobre a história do local. O tema principal abordado foi sobre o homem "mais odiado" por católicos e evangélicos ter um teatro com nome em sua homenagem.

Na visita ao local, Marcelo encontrou Felipe Salomão, que já foi presidente do teatro e, também, da Fundação Espírita que leva o mesmo nome do referido traidor de Cristo, em meados dos anos 2000. Segundo ele, as pessoas não precisam malhar Judas, e sim, perdoá-lo.

“O espiritismo não vê o Judas como um traidor de Jesus, ele vê o Judas como o cumpridor de uma tarefa. Jesus já sabia que ia acontecer daquele jeito, ele até pronunciou tudo isso: ‘eles vão fazer comigo o que fizeram com os outros’, quer dizer, Jesus sabia de tudo isso”, disse Felipe.