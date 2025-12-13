O Governo de São Paulo lançou, na quinta-feira, 11, as Rotas da Cachaça de São Paulo, iniciativa inédita que coloca o destilado mais simbólico do país no centro de uma estratégia de turismo, desenvolvimento regional e fortalecimento produtivo. Com oito rotas distribuídas por 65 municípios, além de destinos de experiências e negócios, o projeto articula secretarias estaduais e busca ampliar mercados, qualificar produtores e promover a cachaça paulista dentro e fora do país.
Coordenada pela Casa Civil, a ação envolve as Secretarias de Turismo e Viagens, Agricultura e Abastecimento, Cultura e Economias Criativas, Desenvolvimento Econômico e a Invest SP. A proposta integra toda a cadeia - de alambiques tradicionais a polos de pesquisa - estimulando investimentos, geração de renda e preservação cultural.
“Os alambiques paulistas têm legado e qualidade e posicionaram o estado como o principal exportador do destilado”, destacou o vice-governador Felicio Ramuth.
Durante o evento, também foram entregues os certificados do II Concurso Estadual de Qualidade da Cachaça Paulista 2025, que avaliou cinco categorias e recebeu número recorde de amostras. O lançamento da linha de crédito Alambique Legal, do FEAP, vai apoiar a formalização sanitária e regulatória de produtores.
Mogiana
Entre as rotas, a Mogiana Paulista se destaca por unir paisagens históricas, domínio agrícola e um crescente polo de cachaças de alta qualidade. A região, reconhecida mundialmente pela produção de café, agora integra experiências que combinam gastronomia, história e técnicas apuradas de destilação.
A proximidade com vinícolas e circuitos turísticos fortalece ainda mais o potencial do roteiro, que inclui produtores como Sô’zé (Batatais), Engenho Coronel (Cássia dos Coqueiros), Casa Vian (São José do Rio Pardo) e o Instituto Cultural Engenho Central, em Pontal.
Mas é Itirapuã, na região de Franca, que ganha brilho especial no mapa da cachaça paulista, abrigando um dos destinos mais emblemáticos de todo o circuito: a Fazenda Barra Grande.
Fundada em 1860, a Fazenda Barra Grande é um patrimônio vivo da tradição alcooleira paulista e um marco da rota Mogiana. O engenho, o mais antigo e o único movido a roda d’água no estado, mantém métodos históricos de produção, com envelhecimento em tonéis antigos e cultivo próprio de cana-de-açúcar. As marcas Barra Grande e Santo Grau tornaram-se referência nacional e internacional pelo cuidado artesanal e pelo compromisso com sustentabilidade.
A fazenda também é certificada pela Produzindo Certo e concentra ações de conservação ambiental, reforçando a proposta das Rotas da Cachaça de integrar tradição, natureza e gastronomia local.
Pesquisa e experiência
As rotas são complementadas por centros de pesquisa como o GECCA/APTA, responsável pela metodologia do Concurso Estadual, e o Instituto Agronômico (IAC-Apta), que mantém carta exclusiva com 86 rótulos e promove cursos e workshops.
O roteiro oferece trilhas ecológicas, almoços harmonizados, hospedagens rurais e vivências imersivas com famílias produtoras - especialmente no Vale do Ribeira e no Circuito das Águas.
O secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, ressaltou que o estado vem estruturando uma política contínua de valorização do turismo rural. “As Rotas da Cachaça coroam o trabalho iniciado com as Rotas do Vinho, do Café e do Queijo, reforçando nossa riqueza produtiva e cultural.”
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.