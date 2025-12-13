O Governo de São Paulo lançou, na quinta-feira, 11, as Rotas da Cachaça de São Paulo, iniciativa inédita que coloca o destilado mais simbólico do país no centro de uma estratégia de turismo, desenvolvimento regional e fortalecimento produtivo. Com oito rotas distribuídas por 65 municípios, além de destinos de experiências e negócios, o projeto articula secretarias estaduais e busca ampliar mercados, qualificar produtores e promover a cachaça paulista dentro e fora do país.

Coordenada pela Casa Civil, a ação envolve as Secretarias de Turismo e Viagens, Agricultura e Abastecimento, Cultura e Economias Criativas, Desenvolvimento Econômico e a Invest SP. A proposta integra toda a cadeia - de alambiques tradicionais a polos de pesquisa - estimulando investimentos, geração de renda e preservação cultural.

“Os alambiques paulistas têm legado e qualidade e posicionaram o estado como o principal exportador do destilado”, destacou o vice-governador Felicio Ramuth.