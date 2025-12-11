O Sesi Franca Basquete perdeu para o Instituto de Córdoba, da Argentina, por 93 a 89, na noite desta quinta-feira, 11, no ginásio La Casa del Deporte, em Concepción, no Chile, na estreia pelo grupo D da BCLA (Basketball Champions League Américas) 2025/2026.
O jogo começou equilibrado, mas o time brasileiro abriu 4 pontos e caminhou à frente até o final do primeiro período, ao vencer por 21 a 18. Com uma boa partida do ala-armador Georginho, o time de Franca produziu bem no ataque, fazendo 26 a 22 no segundo quarto.
O terceiro período voltou a ser equilibrado, como no início da partida. O time argentino venceu por 17 a 16, mas o time francano vencia por 6 pontos no placar geral. A equipe de Córdoba tirou a diferença e chegou a virar o jogo. Venceu o último quarto por 22 a 16, com o tempo normal terminando em 79 a 79, indo para a prorrogação.
No tempo extra, o Instituto foi melhor ao vencer o período por 14 a 10, garantindo a vitória.
O cestinha do jogo foi o ala David Jackson, com 27 pontos para o Franca. Javier foi o destaque do Instituto, com 24 pontos.
O Sesi Franca volta a jogar pela competição nesta sexta-feira, 12, contra a Universidad do Chile, no mesmo local e horário.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.